Expósito avisa el peligro que esconden los elogios a Leonor: "Somos españoles para lo bueno y lo no tan bueno"

La princesa Leonor en su Jura de la Constitución por el 18 años ha estado perfecta. En los símbolos, en el peso de la historia y en la herencia de su padre y del abuelo, ausente de los actos. Perfecta. ¿Qué ocurre? Que junto a la 'leonormanía' y todo lo que rodea, seamos sinceros, hay un aspecto que alguien debería tener en cuenta.

Y es que esto es España o lo que queda de ella, y nosotros somos españoles. Junto a la lealtad, quiero pensar todavía de la mayoría, a la mínima somos capaces de encumbrar al mejor del mundo (en este caso la mejor) y al día siguiente, a la mínima, destruirlo. Por lo tanto cuidado, que no se pasen. Tanto en la campaña, como en la 'leonormanía', como en la difusión, en la promoción, en el elogio...

No lo olvidemos somos españoles. Quiero que pensar que para lo bueno, pero para otras cosas no tan buenas, también. Ha estado perfecta. Cuidadín que esto no ha hecho más que empezar para la futura reina de España.