Expósito: "En el país donde se premia a 1.200 violadores, con nuestro dinero, van a proteger a un golpista"

Y todavía vamos a pagarle la escolta a Puigdemont. Porque, aunque vayan Mossos D'Esquadra, previa autorización del Ministerio del Interior, la deuda del agujero y la pasta la apagamos el conjunto de España. Y si van policías y guardia civiles a escoltar a Puigdemont ya ni te cuento, allí o aquí.

Resulta que el fugado, el golpista, el amnistiado por el Gobierno de España se siente inseguro y solicita protección. Ha tardado nada, minutos, el Gobierno de España en decir que por supuesto, que la seguridad es lo primero y que se tramitará desde el Ministerio del Interior (que papelón Marlaska, qué papelón) esa seguridad. Los Mossos para actuar fuera tienen que pedir autorización y más si es fuera de España y esa autorización la otorga el Ministerio del Interior, porque no son ni policías ni guardia civiles.

Conclusión: se le otorgará y pagaremos la escolta de Puigdemont y, ya puestos, le pondremos el Falcon para que venga a España si es preciso, y así no tiene que coger un vuelo regular, faltaría más. Es increíble. Tantos años huido, no ha habido manera de traerle desde el punto de vista legal, y en cero coma le mandamos escoltas armados a protegerle, no sé muy bien de qué, me da igual. Qué paradoja, eh.

Seguro que alguno dirá que esto es demagogia, me da lo mismo. Total.... En un país en el que se premia a 1.200 violadores por culpa del Gobierno, en el que se suelta a la calle a más de 120 violadores y agresores sexuales por una ley chapuza del Gobierno, ese mismo Gobierno, con nuestro dinero, va a proteger a un golpista. Con escoltas. Qué paradoja, qué humillación. Sin vergüenza.