Ángel Expósito: "La radio es el medio de comunicación con más fuerza, encanto y verdad de todos. No engaña"

En el día mundial de la radio. No me gustan mucho los "días de lo que sea" pero hoy, Día Mundial de la Radio, te toca la fibra. La radio es el medio de comunicación con más fuerza, encanto y verdad de todos. La radio no engaña.

Y recuerdo mi primer día con Apezarena haciendo el resumen de prensa en La Linterna y pienso en todos mis compañeros de micrófono y en mi equipo y concluyo que, en efecto, soy un privilegiado.

Y, cómo no, me acuerdo de Paloma Tortajada. Y de todos y cada uno de mis viajes.

¡Viva la Radio! Y lo más importante: ¡Viva mi equipo! ¡Viva el periodismo!