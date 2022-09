Ángel Expósito: "¿Por qué no armonizamos la educación en español al menos en un 25 por ciento?"

Sobre eso de centralizar los impuestos (cuando uno los baja).

El ministro Escrivá pide centralizar impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan en materia fiscal. Y lo dice ahora, mientras el Gobierno acusa a las comunidades del PP de electoralismo.

Todo ello a raiz de la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía. Y se me plantean varias dudas: ¿A que no hay para plantear lo mismo con Cataluña y no te digo con el País Vasco y Navarra? ¿Por qué tienen la manía de armonizar impuestos cuando alguien decide bajarlos y no dicen lo mismo cuando otro los sube?

Es más, puestos a armonizar y a centralizar cosas desde el Consejo de Ministros, ¿no deberíamos armonizar la educación en español al menos en un 25 por ciento?

Ya, ya sé que pactar con Bildu es progresista y reformista pero yo me pregunto: ¿Los pactos con Batasuna, además de para escupir sobre la memoria de las víctimas del terrorismo, sirven para centralizar algo?

Y la última... el Gobierno se queja por esos 100 millones de euros que se dejarían de recaudar por Patrimonio en Andalucía. Y digo yo: Entre los ERE, la FAFFE o el caso UGT suman más de 800 millones de euros defraudados.

¿Alguien ha oído a algún miembro del Gobierno reclamar ese dinero?