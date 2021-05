Ángel Expósito: "¿Habrá elecciones? Sánchez va a aguantar hasta el último minuto"

La culpa de lo que dicen las encuestas es de los socios y de las hipotecas. No solo de Isabel Díaz Ayuso, que también. Encuesta de GAD3 para ABC, cabe recordar que las encuestas de Michavila son las que aciertan (que no son las del CIS), otorga al PP un subidón importante y una caída al PSOE. ¿Eso que significa? Que de haber elecciones hoy el PP gobernaría tipo Madrid con una mayoría cómoda. Con el apoyo de Vox si fuera preciso porque Ciudadanos prácticamente desaparece.

También Podemos se pega una buena leche. Enhorabuena, Pablo. Lo estás haciendo de cine. A partir de ahí, vaya conclusiones. Se confirma que las elecciones se pierden, no se ganan y que la clave son los socios. Y se confirma que el PP no debería equivocarse que ese es el secreto del éxito Ayuso en Madrid. Pero sobre todo no se equivocó.

¿Habrá elecciones?Sánchez va a aguantar hasta el último minuto. Eso sí, aguantará con los mismos que le pusieron ahí. Rufián, Iglesias...van a ser los culpables de su derrota. De seguir así. Hasta el último minuto. Los recibos de la hipoteca son los culpables. Los indultos, los presos y la composición del Consejo de Ministros.

El PP sumaría mayoría absoluta con Vox en España tras el 4M, según una encuesta de GAD3

Tan solo 20 días después de los resultado de las elecciones de la Comunidad de Madrid, los barómetros comienzan a atisbar un posible sorpasso del Partido Popular a nivel nacional con una subida importante del Partido Popular. Así lo refleja el último barómetro realizado por la empresa sociométrica GAD3 para el diario ABC y que publica este domingo: los de Pablo Casado se dispararían tras la victoria de Ayuso hasta los 138 diputados en el Congreso, sumando mayoría absoluta con Vox.

El PSOE, por su parte, según el sondeo se quedaría en los 103 diputados con un porcentaje de voto de 25,4. En total, socialistas y su principal socio de gobierno, Unidas Podemos, pierden 35 parlamentarios en la Cámara Baja, perdiendo la posibilidad de formar Ejecutivo. Así, los de Abascal caerían también al igual que Sánchez y UP en 12 escaños, pero sumando en total con el PP 178 diputados.