Ángel Expósito: "¿Cuando el Gobierno llegó al acuerdo con Mohamed VI hace un mes ya sabía lo de las escuchas?"

Partiendo de la base de que las famosas escuchas a Pedro Sánchez vía Pegasus fueron hace un año, es decir, en plena crisis de Ceuta tras lo de Brahim Gali y Marruecos intentando escuchar España como España, lógicamente, debería estar intentando escuchar a Mohamed y compañía. Dicho esto. Partiendo de la base de que sea verdad, la pregunta es: ¿qué ha pasado entre medias? ¿qué se escuchó entonces y qué es lo que no sabemos que ha desenbocado en el famoso acuerdo entre Sánchez y Mohamed VI? ¿Habrá habido chantaje?

#Marruecos espía a Sánchez y Sánchez pacta el #Sahara con Mohamed pic.twitter.com/TDTkJVMe9l — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) May 4, 2022





Es cierto que esto ocurrió hace un año pero la pregunta es: ¿Cuando el Gobierno llega al acuerdo con Mohamed VI hace un mes ya sabía lo de las escuchas y las conclusiones? ¿Ya había escuchado Mohamed lo que ha llevado posteriormente al acuerdo? Esa es la pregunta del millón. Cuántas cosas nos está escondiendo. No hay nada que no toquen que no lo jo...roben.