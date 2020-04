La vuelta al trabajo: ¿una decisión temeraria o una necesidad?

Es muy probable que hoy, cuando te has asomado a la ventana o cuando has salido a hacer la compra o a sacar al perro te hayas dado cuenta de que hay muchos más coches de lo habitual, mucha más actividad. Y es que en muchas fábricas o en algunas obras ya han vuelto al tajo después de dos semanas de parón por el coronavirus. Eso sí, con sus trabajadores mucho más protegidos con mascarillas, guantes o trajes de protección para evitar cualquier tipo de contagio. Para muchas empresas conseguir ese material no ha sido nada fácil. Nos lo cuenta Manuel Amor, director de desarrollo de la empresa constructora Abeconsa.

Uno de cada cuatro trabajadores del sector de la construcción es autónomo, uno de los grupos más machacados por esta crisis del coronavirus. Te voy a poner ahora un ejemplo de uno de estos autónomos que necesitan si o si currar para sacar adelante su negocio. Uno de los empresarios que ya han vuelto a retomar su actividad laboral es el director General de JOCON José Antonio Martínez y nos cuenta cómo ha sido la vuelta.

La vuelta de miles de currantes a las actividades no esenciales después de las dos semanas de máxima hibernación de la economía decretadas por el Gobierno se está produciendo de una manera bastante escalonada. En el sector industrial la hibernación no ha sido tan generalizada como en la construcción, ya que muchas de las fábricas trabajaban para reabastecer y producir bienes básicos. También la industria siderúrgica ha seguido fabricando productos para sectores críticos a ritmo reducido mientras que en el sector de la automoción la actividad no se reanuda de momento, ya que la mayoría de las fábricas de automóviles aprobaron varios ERTE que van prácticamente hasta finales de mes. Sí se ha notado durante estos días un cierto repunte aunque nada que ver si lo comparamos con el año pasado.

La decisión por parte del Gobierno de acabar con la hibernación ha recibido bastantes críticas por parte de algunas comunidades autónomas que creen que puede ser precipitado y temerario relajar así el confinamiento. Incluso algunas empresas han decidido que para garantizar la total seguridad de sus trabajadores lo mejor es paralizar su actividad. ANA MARIA GARCIA, es gerente del Grupo Nevot y nos atiende para explicarnos la situación de las empresas en este momento.