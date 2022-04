Todas las claves de la nueva hepatitis infantil: ¿a qué países ha llegado? ¿Qué es lo que sabemos?

Son más de 190 casos confirmados en todo el mundo, 22 de ellos en España. La mayoría son niños menores de 10 años. Es la nueva hepatitis infantil. No preocupa el número de casos, pero sí que llama la atención la gravedad.

1 de cada 10 niños necesitan un trasplante de hígado al sufrir esta hepatitis, pero lo que nos hace estar alerta es que aún no se conoce el origen. Hay varias hipótesis pero ninguna puede confirmarse y tampoco hay relación entre los brotes de diferentes países.

En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Surgen varias preguntas: ¿hay motivos para la alarma?, ¿cuáles son los síntomas?, ¿cómo se trata?, ¿qué se sabe del origen? Vamos a intentar resolver todas estas cuestiones.

Como te digo, las causas por las que se han producido estos brotes no están nada claras. Desde la Organización Mundial de la Salud señalan que por ahora no se ha encontrado relación entre estos casos de hepatitis aguda. No se le puede atribuir al consumo de alimentos, tampoco a los fármacos y por supuesto tampoco a la vacuna contra el coronavirus porque muchos de los niños no estaban vacunados. Por ahora, gana fuerza la teoría de que esta hepatitis estaría provocada por un adenovirus. Pero tampoco puede confirmarse.









Saludamos ya al director médico de Cope, Esteban Pérez Almeida que ha pedido calma porque "salta la voz de alarma y nos damos cuenta en España como rápidamente se realiza un seguimiento importante. Se ha hecho un rastreo para saber qué chavales han tenido estos síntomas y se los podíamos etiquetar en este tipo de hepatitis. Van a aumentar en algunos más". Además, añadía que "el sistema de vigilancia ha funcionado. Los médicos están alerta, tenemos tratamientos y el número de niños con esta dolencia son menores. Así que calma".

En cuanto a los síntomas, es distinto porque "hasta la forma de debutar este tipo de hepatitis, debuta con síntomas digestivos que se van alterando otras funciones. Aparece la ictericia, el cansancio y llega un momento en el que el médico pide las pruebas de laboratorio".

22 casos de hepatitis infantil en nuestro país, por el momento

¿Por qué afecta sobre todo a los niños? Esa es la gran pregunta. Aquí hay distintas teorías: "la teoría inmunológica que dice que los pequeños no tienen esa gran reacción ante una infección. Otra asegura que los niños, durante esta época, pues resulta que vamos dejando de protegernos y si hablamos del adenovirus se contagia también a través de las manos y si no tienes esa higiene importante pues tienes más 'papeletas' de que puedas cogerlo".

Pues para saber qué es lo que está sucediendo es importante hacer una radiografía de los casos. Hasta el momento en nuestro país y según los datos del Ministerio de Sanidad, se han detectado 22 casos de hepatitis infantil aguda desde el 1 de enero. 16 de ellos son niños menores de 10 años. Uno de los lugares más afectados es la Comunidad de Madrid. Los casos ya se elevan a un total de 8.

Eso en España, pero si miramos un poco más allá de nuestras fronteras nos damos cuenta que hay países en los que la situación es cada vez más grave. Los datos de la OMS ya hablan de más de 190 casos confirmados en todo el mundo. El primero en notificar un aumento de ingresos fue Reino Unido. Allí también se ha confirmado la primera muerte de un niño por esta enfermedad. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Londres. García Ovejero ha contado que "Reino Unido se lleva la 'palma' en el número de casos. 145 en este momento y aumentando día tras día. Solo esta semana han aparecido 34 nuevos infectados y de todos estos niños 10 han necesitado trasplante de hígado. El Gobierno describe una horquilla de edades que van desde los días hasta los 10 años aunque predominan los menores de 5 años. Presentan siempre idénticos síntomas iniciales seguida de la aparición de ictericia por eso se le pide a los padres que acudan al pediatra enseguida".

Más de 190 casos en todo el mundo

La mayoría de los casos se están dando en Europa y algunos requieren un trasplante de hígado para sobrevivir. No se conoce el origen, tampoco la posible relación entre los brotes de diferentes países pero lo cierto es que los datos llega también desde otros puntos del planeta. Esta hepatitis infantil aguda también se hace notar en Israel y en Estados Unidos. Allí se investiga una muerte, que podría ser la segunda en el mundo Ha ocurrido en Wisconsin. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. "Se han detectado 27 casos en 7 estados distintos y los afectados van del año a los seis años. Los expertos determinan las causas de la muerte de dos de estos menores. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas ha lanzado una alerta nacional sobre esta hepatitis sin una causa clara", relata Fierro.

Te recuerdo los datos. Más de 190 casos en todo el mundo. Una cifra que va en aumento. 22 de ellos en nuestro país y 1 de cada 10 niños que necesitan un trasplante de hígado. Es el balance que deja por el momento la aparición de esta hepatitis infantil aguda, esta enfermedad de la que no se conoce el origen y eso es lo que más preocupa.









El doctor Juan García Costa desempeña su labor en el Hospital Universitario de Orense y forma parte de la Directiva de la Sociedad Española de Virología. "Por el momento, no está demostrada cuál es la causa de esta enfermedad. Este brote hay que verlo desde diferentes puntos de vista: desde el punto de vista epidemiólogico pero está claro que en Inglaterra hay una agrupación de casos evidente. Es necesario un estudio mundial para etiquetar exactamente a los casos", relata el facultativo.

Expósito le planteaba la cuestión del adenovirus como hipótesis. García Costa ha argumentado que "los adenovirus tienen una patología muy diversa. Tanto los ingleses como los americanos son muy buenos en diagnóstico. Tenemos toda la nueva metodología diagnóstica pero por ahora, no tenemos datos. Que es algo muy extraño".

Insistía en que "desde noviembre, no ha habido ni una sola comunicación formal que diga una sospecha diagnóstica de lo que puede ser pero adenovirus estamos teniendo todos en cualquier laboratorio. Y segundo problema, la forma de presentación. Da saltos geográficos". Por último, pedía que no cundiese el pánico.

Hasta aquí el Tema del Día, pero subrayamos. Calma. No hay nada claro. Habrá que esperar a que hablen los expertos.