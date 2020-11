Tema del día en 'La Linterna': ¿Qué se puede, o no, hacer en cada Comunidad Autónoma?

Un día no está permitido salir a la calle. Otro tan sólo puedes moverte si vas al médico, al trabajo o tienes una causa justificada. Si estás en la calle después de las doce te multan pero si viajas a una comunidad libre de restricciones y pasas por una zona que sí las tiene no te pueden decir nada. La verdad que el jaleo y la confusión están siendo importantes y es normal que uno no entienda lo que se puede y lo que no en cada territorio. Hemos pasado el puente de todos los santos con todas estas normas y más de uno ha apurado sus salidas hasta el último momento.

Eso con las salidas y entradas de cada territorio. También bastante confuso ha sido el famoso “toque de queda” o también conocido como “restricción de movilidad nocturna” que ha afectado sobretodo al negocio de la hostelería.

Lo cierto es que desde el 25 de octubre, España ha vuelto al estado de alarma, aunque con modificaciones con respecto al anterior decretado en marzo. Todas las comunidades, salvo Canarias, han aplicado el “toque de queda" y cada una de las regiones son las encargadas de imponer confinamientos locales o comunitarios. Casi todos los españoles estamos bajo algunas de estas restricciones. Para que te hagas una idea el 98% de la población, es decir, algo más de 46 millones de ciudadanos, están afectados por estas normas. Por eso hoy, tras los anuncios en los últimos días de varias comunidades autónomas de implantar nuevas medidas, queremos explicarte.

¿Qué se puede o no hacer en cada Comunidad autónoma?

Como te digo hay bastantes diferencias en las restricciones de cada región. Vamos a las más estrictas, aquellas que han decidido proceder al cierre total prohibiendo las salidas y entradas, así como los movimientos entre sus ayuntamientos. Son tres:

El País Vasco , no deja salir de la comunidad y sólo permite el movimiento entre municipios para algunas excepciones. Además cierra la hostelería y adelanta el toque de queda a las diez de la noche.

, no deja salir de la comunidad y para algunas excepciones. Además cierra la hostelería y adelanta el toque de queda a las diez de la noche. Cataluña , con confinamiento perimetral ha aprobado limitar la movilidad municipa l sólo durante los fines de semana. Sus ciudadanos no pueden estar en la calle más tarde de las diez de la noche y los bares y restaurantes están cerrados. 3

, con confinamiento perimetral ha aprobado l sólo durante los fines de semana. Sus ciudadanos no pueden estar en la calle más tarde de las diez de la noche y los bares y restaurantes están cerrados. 3 Cantabria, que además de confinar la comunidad ayer anunció el de de todos sus ayuntamientos hasta el 18 de noviembre. Así lo explicaba su Presidente Miguel Ángel Revilla.

Un poco menos restrictivas han sido las medidas en Aragón que ha cerrado el perímetro de la comunidad y también de sus capitales Huesca, Zaragoza y Teruel. A partir de este viernes, 6 de noviembre, la región también limitará las entradas y salidas entre sus tres provincias. Además limitan a seis personas las actividades físicas en interior, lo que puede ser el golpe definitivo para muchos gimnasios. Es el caso de Juan Pablo Bueno. Es el dueño del centro “Cool Gym” en Calatayud y ya se ha hecho a la idea de que no va a poder abrir.

Hace cuatro años abrió su gimnasio y ha pasado de tener unos 400 clientes a tan solo 150 desde que comenzó la pandemia. Juan Pablo explica que cumple con todas las medidas sanitarias y que los usuarios se sienten muy seguros. No entiende por qué a ellos les obligan a cerrar y a otros sectores, no.

El temor de Juan Pablo es que estas restricciones se prolonguen en el tiempo. Como muchos autónomos, tiene que seguir pagando los costes de su negocio mientras sus ingresos se reducen a cero.

Similares a las de Aragón son también las medidas de Andalucía que hasta el 9 de noviembre tiene un confinamiento 4 perimetral en toda la comunidad. Además un total de 450 localidades tienen limitadas su movilidad, entre ellas, todas las de las provincias de Sevilla, Granada y Jaén. La Rioja y Murcia también han confinado su territorio y el de algunos municipios mientras que en Asturias los habitantes de Avilés, Gijón y Oviedo tienen prohibida la salida de su término municipal.

Hay otras comunidades que han decidido únicamente restringir las entradas y salidas de la región hasta el 9 de noviembre. Son:

Castilla La-Mancha donde el toque de queda se establece entre las once y las seis de la mañana y se ha impuesto un límite de seis personas a las reuniones, salvo que se trate de convivientes.

donde el toque de queda se establece entre las once y las seis de la mañana y se ha impuesto un límite de seis personas a las reuniones, salvo que se trate de convivientes. Navarra, Comunidad Valenciana y Melilla que cierran sus territorios impidiendo la entrada y salida de los mismos.

que cierran sus territorios impidiendo la entrada y salida de los mismos. Castilla y León suspende las visitas a las residencias de mayores y los restaurantes y establecimientos de hostelería permanecerán cerrados. Alfonso Fernandez Mañueco es su Presidente.

Vamos a irnos ahora hasta Ceuta. Allí la situación ha empeorado de forma drástica en las últimas semanas.. En menos de un mes la incidencia ha pasado de 316 a 853 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También es uno de los lugares con más camas de UCI ocupadas y según su presidente, Juan Vivas, el riesgo es extremo. Ceuta tiene la tasa de mortandad más alta de España, con un 10,5%, cinco veces más que la media del país. Por eso se van a tomar más medidas que entran en vigor el lunes. Más toque de queda que irá de 22h a 7h y la limitación de reuniones sociales a solo 4 personas. Los negocios de la zona no saben cómo salir adelante. PABLO tiene una papelería muy cerca de la Playa de la Ribera. Asegura que la segunda ola ha pegado más fuerte que la primera.

En la Comunidad de Madrid los buenos datos registrados de contagios durante la últimas dos semanas ha provocado que poco a poco se vayan levantando algunas de las restricciones. Ha pasado de los 813 casos por 100.000 habitantes de septiembre a los 359 por cada 100.000 de octubre. Un descenso de incidencia acumulada de más del 50%. Ahora la región mantiene el cierre de las 35 zonas básicas de salud con mayor incidencia y durante el puente de La Almudena, se limitará la entrada y salida de la comunidad. Te voy a llevar hasta uno de los lugares que normalmente en este puente suele recibir bastante gente. Es el complejo “La cigüeña” que tiene un hotel y varios restaurantes y bares.

Seguimos recorriendo los territorios de nuestro país para ver que tipo de restricciones hay en cada una. Nos quedan algunas de las que mejores datos de contagios presentan. En Galicia y en las Islas Baleares han procedido al confinamiento de aquellos municipios donde el virus está más extendido, sin embargo, permiten al resto de sus habitantes la entrada y salida de la comunidad. Igual sucede en Extremadura.

Libre de restricciones está Canarias, al menos de momento. Esperemos que en las próximas semanas todas las comunidades puedan están en un escenario como tiene ahora Canarias. Mientras hay que seguir respetando las normas y teniendo responsabilidad para evitar que el virus siga extendiéndose.

