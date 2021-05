Tema del día de 'La Linterna': Expósito te cuenta la historia de Achia

Lo que vas a escuchar a continuación es un relato único... He visto la inmigración en origen en Mali o Senegal; la he visto llegando a las costas de Ceuta pero nunca hasta ahora la había visto y sentido desde el aire, con la inmensidad del océano... Sitúate en una noche cualquiera, en las costas de Mauritania.. Puede ser hoy, pudo ser ayer o hace un mes.. La historia siempre se repite... La oscuridad de la noche aumenta porque hay luna menguante... Solo se pueden ver sombras en la playa... Varios hombres preparan y arrastran una embarcación hacia el agua.

Estamos en la ciudad de Nuakchot, la capital de Mauritania, pero podría ser cualquier otro punto de la costa mauritana – siempre es este el comienzo del viaje -. Hay mucho movimiento pero un silencio estremecedor. Una camioneta, sin luces, se para ante la playa... Van bajando jóvenes, lo hacen de 10 en 10... Una de esas personas es Aicha, una chica de 17 años de Costa de Marfil... Ha atravesado medio continente africano para llegar a Mauritania y ha pagado a las mafias para que la lleven a Europa... Ha aguantado varios días en un piso de la capital, escondida, entre hombres, sólo hay dos mujeres en esta travesía... Ahora se dispone a embarcar en un cayuco de grandes dimensiones junto con otras 62 personas.

Te voy a hacer una pregunta: ¿has visto alguna vez un cayuco? Yo pude verlo en el puerto de Arguineguín y la verdad es que estremece... Es un cascarón, un amasijo de madera, y simplemente verlo da miedo... Pero volvamos a Aicha - la protagonista de la historia que quiero contarte esta noche - y sus compañeros de travesía... Una vez en la playa, cuando los patronos del cayuco dieron la orden se echaron al mar.

Vídeo

Las olas siguen agitando un barco completamente a la deriva. No hay esperanza porque se ha desvanecido con el paso de los días y los pocos que quedan con vida solo esperan a que la muerte les llegue tarde o temprano. Pero de repente se produce un pequeño milagro Es un avión de grandes dimensiones. Pierde altura y da vueltas alrededor del cayuco. Dentro de la embarcación hacen señales los pocos que aún permanecen con vida. Puede que sea su última esperanza.. El avión da vueltas sobre el cayuco, hace varias pasadas y desaparece Los cuatro supervivientes vuelven a quedarse solos en el mar.. Ellos aún no lo saben pero su rescate está en marcha.. Las horas pasan y mientras esperan que aparezca alguien uno de los inmigrantes muere... No puede resistir.. Ya sólo quedan 3 y están rodeados de cadáveres...

El Grupo 82 de Fuerzas Aéreas, más conocido como 802 Escuadrón del SAR, se sitúa sobre el cayuco que sigue a la deriva... Dos rescatadores se preparan para bajar hasta la embarcación.. Uno de los que bajan es el cabo primero Juan Carlos Serrano. Imagínate lo que es bajar hasta allí y encontrarse con ese escenario. Yo he tenido la suerte de vivir cómo es ese descenso desde el helicóptero al mar. El rescate fue muy complicado por el tiempo y por el estado de los supervivientes. Allí, en ese cayuco no tenían fuerzas ni para poder abrir los ojos.

Escucha 'La Linterna'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']