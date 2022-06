Religiosa congoleña: "En el cementerio del barrio viven 32 niños de la calle"

Tercer problema: los niños de la calle. Kinshasa está repleta de ellos, son críos a los que abandonan incluso nada más nacer y pasan toda su vida en la calle, se relacionan entre ellos y hasta echan raíces en esos márgenes de lacarretera repletos de basura.

Te voy a explicar algo para que entiendas la situación. Vamos a irnos hasta uno de los barrios más decentes de la ciudad. Una zona a 10 minutos de las embajadas, muy cerca del río Congo. Pues allí hay un gran cementerio. Las lápidas pueden observarse incluso desde la carretera. Y lo que nos llama la atención son varios chavales que pasan la mañana encima de una de las tumbas. Están fumando... hablando... Le pregunto por ello a Adele, una religiosa congoleña que vive muy cerca de allí. Su respuesta me deja perplejo: "Han crecido ahí mismo y ahí mismo han empezado a casarse y a dar a luz. Es como su mundo, su familia", intenta explicar Adele. "Ellos viven de la mendicidad. Piden a la gente y a veces nosotras también le damos algo", cuenta. Esta religiosa nos cuenta que este es un cementerio de ricos. Pero aun así, estas familias hacen sus chabolas sobre las tumbas. "Nos da un poco de miedo. Por la noche no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. De día está bien, nos respetan, pero de noche nos da miedo y nos quedamos en casa". Ella no sabe exactamente cuántos hay. "Nos dicen que son 32 en total, pero no sé si es verdad". Muchos son ya mayores, algunos tienen más de 30 años. Hay mujeres y hombres. Forman ahí sus familias.

Hablando con la gente del barrio me dicen que estos chavales se drogan para evadirse ¿Sabes cómo lo hacen? Con una mezcla de tabaco, marihuana y el aceite usado que roban de los motores de los coches. He oído muchas cosas, pero reconozco que es la primera vez que me encuentro ante una barbaridad así.

Y es que el dato es apabullante. La mitad de la población del Congo tiene menos de 18 años y me dicen que, de esos chavales, 1 de cada 3 intentan sobrevivir en la calle. Basta con recorrer los barrios de Kinshasa para darte cuenta de que es cierto.