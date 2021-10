¿Qué pasa con el Imserso?

Estamos a punto de terminar octubre. Un mes que en muchos calendarios está marcado en rojo porque supone el inicio de las vacaciones para los más mayores. Son semanas en las que disfrutan relajándose en balnearios, aprovechando el solecito y pasando horas caminando por la playa.

El sonido de las olas del mar ocupa casi todo su día. Después, es hora de tomar algo, ir a algún restaurante a cenar o aprovechar el tiempo en los salones de los hoteles para bailar las canciones típicas de esas fechas.

Pero esa imagen, cuando estamos a punto de llegar a noviembre, todavía no se ha producido. Hace unas semanas el Gobierno anunció que su objetivo es que regresaran los viajes del Imserso pero el programa todavía no ha empezado y se sigue retrasando su comienzo. No hay viajes, no hay bailes y tampoco fecha concreta en la que podría iniciarse.

El programa del Imserso se sigue retrasando y con ello miles de restaurantes, hoteles o balnearios aguantan como pueden hasta que se resuelva la situación. De este tipo de clientes depende una gran parte de su facturación en estos meses. Por eso quiero hablarte del Imserso, de por qué se está retrasando y de las consecuencias que está provocando.

Como te digo el Gobierno todavía no ha concretado una fecha inicial para el Imserso ya que todavía se encuentra en periodo de adjudicación de los viajes. Lo que sí se sabe es que los paquetes turísticos de 15 días han sido eliminados y que los requisitos para poder acceder son tener 65 años, ser pensionista o estar adscrito al Sistema de la Seguridad Social. Mientras todo esto ocurre son muchos los negocios afectados. Empezando por los balnearios que están sufriendo grandes pérdidas.

Durante la pandemia, los balnearios han estado cerrados y han tenido que pedir créditos para el mantenimiento y la limpieza necesaria que necesitan este tipo de negocios. Ahora, intentan salir adelante pero este retraso en el programa de termalismo está poniendo las cosas mucho más complicadas.