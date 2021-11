¿Es posible que haya un gran apagón?

Seguro que has escuchado que desde el gobierno de Austria insisten en la idea de que dentro de poco se puede producir un apagón eléctrico en Europa. Incluso es probable que hayas ido al supermercado a comprar por si las moscas. Estamos seguros de que esto no va a suceder pero dicho esto ponte en situación. Imagínate que te levantas un día como el de esta mañana, es un lunes más y el frío que hace en la calle ya empieza a recordarte que a partir de ahora el invierno es el protagonista. Estás muy a gusto debajo del edredón cuando un fuerte un sonido rompe tu descanso.

Imagina el ruido del despertador que funciona a pilas y que tienes que apagar a ciegas alargando el brazo. Tras unos segundos quieres mirar el reloj digital que tienes justo al lado en la mesilla pero no funciona. Sales de la cama y la temperatura de la casa está algo más baja de lo normal. Tocas el radiador y está helado, la caldera no da señales de vida. El día no ha empezado como esperabas sin embargo no hay nada que pueda arreglar una buena ducha calentita.

No hay manera la ducha gotea y no hay agua para poder espabilarse. Te vistes con mala leche y cuando llegas a la cocina se te para el corazón, la nevera está apagada y todo lo que había dentro se ha descongelado rompiendo la cadena del frío. La mayoría de las cosas hay que tirarlas. Pero no te vienes abajo y te echas el primer café de la mañana.

Sales de tu casa y coges el coche. No llevas ni 500 metros cuando te das cuenta del caos, las farolas están apagadas, los semáforos no funcionan y en la ciudad apenas puedes avanzar.

Este es un ejemplo de lo que podría pasar si se produce un apagón en España. Como te digo esto no va a ocurrir. Pero desde Austria insisten en que tras haber supervisado maniobras y acciones militares, puede existir una alta posibilidad de que se produzca un apagón eléctrico que afecte a todo tipo de servicios como ordenadores, móviles y luz en los hogares. Pero ¿Esto es posible?¿Que pasaría? Hoy te hablo del posible apagón en Europa.