Expósito aborda los problemas de los pescadores gallegos por la nueva normativa europea

Cuando visitas y recorres en coche una provincia como esta de Pontevedra, lugares como Vigo o Vilanova de Arousa en la que estamos haciendo el programa, es difícil no fijarse en los viñedos de Albariño que tiñen de verde los laterales de las carreteras y que tanta fama y calidad dan al vino blanco. También es imposible no alucinar con las rías que se introducen en la costa y que ya forman parte de este paisaje tan característico.

La mirada se te va además hacia las tremendas grúas de gran altura y tamaño que mueven toneladas de peso en contenedores dentro del puerto de Vigo. Te hablo de uno de los puertos pesqueros más grandes del mundo con más de 240 mil metros cuadrados. Su entrada ya impone. Llena de seguridad pasamos el control y aparcamos cerca del edificio de la cooperativa de armadores. Fuera hay poco movimiento y demasiado silencio tan solo roto por el continuo sonido de las gaviotas.

Los pasillos de este puerto son pequeñas autovías en las que las carretillas circulan a toda prisa. Algunas transportan cajas llenas de hielo picado preparado para poder echar a los pescados ya preparados. Otras ya mueven las cajas con la mercancía ya preparada y embalada para poder introducirlos en el camión. Nadie se detiene porque cada minuto es importante cuando hablamos de un producto tan fresco.

Por los laterales de estos pasillos ves numerosas hileras de cajas blancas. En ellas algunos de los productos que se han pescado son de gran tamaño. Me fijo en los peces espada que uno de los chicos mete dentro de uno de los almacenes. En ese almacén nos encontramos a Abraham. Tiene tan solo 35 años. Y digo tan solo porque aquí en este lugar cuesta mucho ver a gente joven que quiera dedicarse a este negocio. La verdad es que él está contento. Con él trabajan otros seis empleados que más o menos tienen su misma edad y que curran sin parar despiezando las tintoreras, su producto estrella.

Abraham y los demás comercializadores de esta cadena alimentaria son los encargados de comprar el producto de la subasta para después moverlo y venderlo a otros grandes mercados como Mercamadrid o mercasevilla. Es un eslabón de la cadena muy delicado ya que asumen una inversión que no siempre consigue sacar beneficio. Mientras que hablo con Abraham, impacta la facilidad con la que sus compañeros cogen al tiburón, le quitan la cabeza y con el cuchillo lo trocean y lo reparten a la caja correspondiente. Después echan una pala de hielo encima. Una vez acabado limpian todo el suelo.

Abraham nos cuenta que este negocio se mueve por épocas y que ahora estos meses que vienen van a ser muy buenos para el negocio de la pesca. Sin embargo mira lo que viene a corto plazo porque si piensa en un futuro más allá no es nada optimista. A la salida del almacén nos encontramos con Fernando. Para que te hagas una idea él forma parte del segundo eslabón de esta enorme cadena. Se encarga de recoger el producto que viene directamente de los pescadores y de venderlos en subasta a personas como Abraham. Todo está controlado al milímetro.

Cuando ves a Fernando cuesta imaginarle vestido de corto, con unas botas de fútbol y con la camiseta del Oviedo. Jugaba hace más de 50 años en segunda división. Reconoce que en esa época no le pagaban para llegar a fin de mes así que tuvo que dejar el fútbol para dedicarse al pescado. Ahora controla la subasta de este gran lugar. Un negocio que divide fácilmente en tres tipos de mercados.





Pero claro ahora hay que contar con que todo ha subido. La luz, el gas, el combustible y claro eso al final aunque no quieras se termina plasmando a la hora de comprar y vender el pescado.





Sube su precio en la subasta, en los almacenes y también en los transportes. El combustible está haciendo polvo a muchas empresas que con los camiones mueven el pescado durante kilómetros y kilómetros para que esté en los mercados y pueda llegar a cada una de nuestras casas.





Salimos con Jorge de la Lonja y nos damos cuenta que la actividad que había hace unos minutos dentro ahora se ha desplazado a los muelles que estaban vacíos. Poco a poco decenas de camiones han empezado a cargar la mercancía.





Son vehículos enormes con un remolque refrigerado para evitar romper con la cadena del frío. Imagínate lo que puede suponer la factura de la luz a estas empresas que tienen que hacer recorridos tan largos. Algunas de ellas, con la pandemia y la inflación se han visto obligadas a cerrar mientras que otras como la de Jorge sobreviven como pueden.





CONTROL.- N JORGE FACTURA (16”)





Fíjate la cantidad de eslabones que participan en esta cadena para que el pescado al final lo podamos disfrutar nosotros los consumidores. Pero todas estas piezas funcionan gracias a que cada día miles de personas se juegan la vida para poder obtener el pescado y el marisco.





CONTROL.- N MARISCADORA TRABAJO (25”)





Es Nuria y es una de las mariscadoras que trabajan en Redondela escarbando en la costa para intentar recoger todo el marisco posible. Mientras en el puerto de Vigo uno de los barcos de arrastre está amarrados. Subo por una escalerilla muy estrecha con unos resortes que impiden que te resbales. Una vez arriba hay varios marineros trabajando. Doblan varias barras de hierro mientras cortan con la radial un tubo gris. Las redes están ya recogidas. Están preparando todo porque el próximo lunes a aguas irlandesas.

Pero si hablamos de pesca y de Galicia todas las noticias giran en torno a un veto. Es el que entrará en vigor en algo más dos semanas, el 9 de octubre. Son limitaciones a la pesca de fondo.. en 87 zonas comunitarias... Aseguran que llevará a la ruina a muchos barcos gallegos.... Hoy hablando con pescadores me decían que si esto se confirma hay quien tendrá que vender su barco porque faenar ya no le saldrá rentable... Pero no solo es un golpe a pescadores... lo es para toda la cadena del pescado.... también para los vendedores. La medida afecta de forma directa a algo más de 50 barcos... pero son muchos puestos de trabajo en juego... muchas familias que viven de esto.

De nuevo la Linterna ha querido desplazarse hasta Galicia para hablar de la pesca y de cómo está influyendo en su actividad la inflación y la falta de mano de obra. También para tratar el futuro tras la entrada en vigor la prohibición de Europa a la pesca de fondo en el Atlántico Nororiental. Quizás sea buen momento para dar la importancia que merece a un sector en el que seguimos siendo el país más importante de la Unión Europea.