Nuevo Gobierno, nuevos ministros: ¿Quiénes son y qué retos tienen?

4 vicepresidentes, 22 ministros y 27 secretarías de Estado... Se estrena el primer gobierno de coalición de nuestra historia: Hoy tocaba prometer los cargos ante el Rey y después, ministerio por ministerio, hacerse con las nuevas carteras y las nuevas responsabilidades. Hay cinco ministerios más que en el anterior Ejecutivo y entre las incorporaciones ha sorprendido y mucho la de José Luis Escrivá para el ministerio de la Seguridad Social. Pero sin duda la bomba informativa de este lunes ha sido la noticia de que Pedro Sánchez propone a Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia, para Fiscal General del Estado. ¿Servirá para algo el también nuevo ministerio de Universidades? ¿Y en Cultura? ¿Qué retos tiene por delante el nuevo titular, José Manuel Rodríguez Uribes, actual secretario de Laicidad del PSOE? Son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos hoy en nuestro TEMA DEL DÍA. NUEVOS MINISTROS PARA EL PRIMER GOBIERNO DE COALICION.

Vamos a comenzar este TEMA DEL DÍA sobre los nuevos ministros de Pedro Sánchez con el capítulo judicial. Sabíamos que Dolores Delgado no formaba parte de este nuevo gobierno de coalición. Lo que no sabíamos era lo tenía reservado para ella Pedro Sánchez. La ha propuesto para ser la nueva Fiscal General del Estado. Desde la Asociación de Fiscales, su presidenta Cristina Dexeus, no ocultaba esta mañana en Herrera en Cope su estupor.

También ha asegurado la presidenta de los Fiscales que con esta decisión se confirma que el gobierno quiere tener sometida a la Fiscalía.

Mientras, la vicepresidenta Carmen Calvo, ha restado importancia al hecho de que Delgado acabe de ser ministra. Lo averiguamos con Jesús Zarzalejos, abogado y colaborador de esta casa.

Además de analizar en profundidad algunos ministerios y sus retos de presente y futuro también vamos a conocer un poco más en nuestro TEMA DEL DÍA a los ministros que estrenan cargo en esta nueva legislatura. Una de esas caras nuevas es Carolina Darias, nueva ministra de Política Terrorial y Función Pública. Con una amplia trayectoria en su tierra natal, las islas Canarias, era, hasta hoy, una desconocida para el gran público.

La reforma de las pensiones será sin duda una de las tareas más importantes que a las que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno y eso responsabilidad del nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hasta ahora responsable de la Autoridad Fiscal Independiente. Es uno de los nombramientos que más ha sorprendido, ya que su posición está muy alejada de las tesis de Podemos.

Como te estamos contado en este TEMA DEL DÍA sobre los nuevos ministros, hay cinco carteras más que en el anterior gobierno. Una de ellas es la UNIVERSIDADES. Un departamento que nació con polémica al ser desgajada esta responsabilidad de Ciencia. Estará al frente de este nuevo ministerio Manuel Castells, sociólogo y profesor universitario muy vinculado a Ada Colau.