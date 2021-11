Miguel, venezolano en Colombia: "Ahora nos pasa a nosotros pero esto puede pasar en otros países"

Hace unas semanas, estuvimos con algunos de ellos en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá. Lo conocen como Sanber, o, directamente, como el Bronx y es uno de los sitios que más me ha impactado en la vida. Allí conocimos al Padre Wilfran, un ángel de la guarda para quienes acuden a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Uno de sus ayudantes es Miguel. Tiene 35 años y es de Carúpano, Estado Sucre en Venezuela. Allí, trabajaba con caritas en la pastoral penitenciaria. La situación en Venezuela se volvió insostenible y se marcho a Colombia, donde ya lleva tres años: "Con la situación del país, el trabajo no me daba para mantener a mi familia y decidí emprender caminos. El sacerdote con el que yo trabajaba me puso contacto con el párroco de aquí, de Nuestra Señora de los Dolores. Al principio pensaba venirme caminando o como fuera, ya no aguantaba más la situación. Yo soy licenciado en administración de empresas y como estuve trabajando con la Iglesia, tengo diploma en la doctrina social de la iglesia".

En Colombia, Miguel es voluntario en la fundación de atención a migrantes: “He tenido mucha suerte, he sido bendecido. Como voluntario en la fundación de atención al migrante, veo a muchos de mis hermanos venezolanos que vienen con los pies agrietados, con las familias destruidas, los echaron a la calle, no tienen nada que comer...”

Miguel tiene dos hijos de cuatro años y de ocho meses. Trabaja en un albergue de migrantes: “Los compatriotas que vienen lo hacen en peores condiciones. La situación en Venezuela es que lo que se consigue, no da para sostener su vida. Ven a sus familias morir por falta de medicinas o de alimentación. La delincuencia se ha incrementado. Es inaguantable. Los que se han quedado es porque no pueden salir”.

Miguel confía en que el futuro puede mejorar: “Mantengo la esperanza en que podemos salir de esto, con nuestros familiares y amigos. Que tengan la oportunidad de seguir adelante con un buen sistema de educación y de salud. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos de fuerza y resistencia para salir de esto”.

Por último ha advertido de los riesgos de regímenes como el de Venezuela: “Si seguimos con el régimen de Venezuela se puede empeorar la situación. Ahora nos pasa a nosotros pero esto les puede pasar a otros países. Hay que estar atentos. El cáncer del régimen venezolano puede extenderse a otras zonas latinoamericanas, como Perú”.