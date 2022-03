Las claves de la energía eólica, la principal fuente de electricidad en la actualidad

El conflicto de Ucrania que sigue alargándose en el tiempo, la gasolina que sigue por las nubes y el gas o la luz que cada vez cuesta más poder pagarlos cuando llegan las facturas a casa. Sin duda, todo lo esté relacionado con la energía nos preocupa hoy más que nunca. Sin ir más lejos, el pasado viernes la Unión Europea reconoció a España y Portugal como una "isla energética", lo que permitirá reducir el precio del gas y la electricidad. Así lo anunciaba Pedro Sánchez.

Con esta decisión se prevé que en menos de un mes los consumidores, empresas e industrias noten ya la rebaja del precio de la electricidad en la factura de la luz. Veremos si esa rebaja se hace realidad o no. Son muchos los países que han decidido dar un nuevo giro a la política energética e impulsar nuevas alternativas que no dependan directamente de los suministros de gas o petróleo. Todavía estamos lejos de que las renovables sean dominantes en España. Aún así, a día de hoy suponen un 47%, unas cifras que marcan la buena dirección en la generación libre de emisiones.

Una de las más importantes en nuestro país es la eólica. De hecho estamos hablando de la primera fuente de electricidad en España. Por eso hoy quiero hablarte del viento y de cómo se utiliza para generar electricidad gracias a la energía eólica. Como te digo, la energía eólica es la principal fuente de generación de electricidad en España. Y eso es gracias al funcionamiento de los miles de aerogeneradores que hay en nuestro país, esos molinos de gran altura que se ven desde la carretera. Uno de estos parques eólicos está instalado en Pozohondo en Albacete.

Has escuchado a José Luis. Tiene una finca de caza en cuyo terreno hay dos aerogeneradores. Asegura que no le molesta y que poco a poco se ha acostumbrado a convivir con ellos. José Luis cuenta que no puede beneficiarse de la luz que producen pero que económicamente le viene muy bien arrendar este lugar para llegar a fin de mes. La empresa le paga un alquiler por el terreno y revisa casi diariamente el correcto funcionamiento de estos aerogeneradores.

La realidad es que este tipo de energía es capaz de obtener el 23% de la luz que consumimos en nuestro país. Para que te hagas una idea, es lo equivalente a lo que utilizan alrededor de 17 millones de hogares. Ahora quiero llevarte hasta Almería, concretamente hasta el Cabo de Gata una de nuestras joyas naturales de nuestra península. Un lugar lleno de playas, acantilados y zonas naturales que son un auténtico reclamos para los amantes de la naturaleza. Pero los vecinos que viven aquí temen porque el paisaje cambie radicalmente debido a un parque eólico que se instalaría cerca de la costa. Pilar González es la portavoz de la Plataforma contra la construcción de este proyecto.

En España existen más de 1260 parques eólicos repartidos en unos mil municipios. En este proyecto se calcula que se instalarán un total de 20 aerogeneradores frente al litoral del parque natural Cabo de Gata, a unos 6 kilómetros de la Playa de Los Muertos y a unos 15 kilómetros de los principales miradores. Los vecinos no quieren que el proyecto salga adelante y por eso han acudido a los tribunales.

Pilar asegura que las grandes empresas no piensan en las personas que viven allí y aguantan ese paisaje y que solo están interesadas en en el beneficio económico. Por eso esperan desde el ministerio se posiciones a su favor. Una de las ventajas más importantes de la energía eólica es que, con el tiempo, puede ayudarnos a rebajar la factura de la luz. Elsa Arnaiz es la Presidenta de la iniciativa para jóvenes “talento para la sostenibilidad”.

Somos un referente en el mundo en la apuesta por el desarrollo de esta energía y es que ocupamos el quinto puesto tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Hablamos de una alternativa verde y que evita la emisión de 29 millones de toneladas de CO2, casi lo que emite el parque automovilístico español durante un año. Se calcula que en el 2030 una de cada tres bombillas se llegará a encender gracias a la ayuda del viento. El sector eólico en España da trabajo a unas treinta mil personas, la mayoría de ellas ubicadas en lugares poco transitados que ayudan a mejorar la vida de muchas localidades despobladas.

En medio de la crisis energética que estamos viviendo hoy hemos querido hablar de una de las alternativas más utilizadas en nuestro país, la energía eólica. Una energía limpia que es la principal fuente de electricidad en la actualidad y que se espera que dentro de poco pueda ser capaz de reducir los altos precios que todos estamos pagando en nuestras facturas.