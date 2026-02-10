El término 'caer' aplicado a múltiples noticias de actualidad: de los Juegos Olímpicos a las elecciones aragoneses

La actualidad se vuelve caprichosa con las palabras y un mismo verbo, 'caer', puede servir para ilustrar noticias muy diferentes. Así lo ha analizado la periodista Marta San Miguel en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, donde ha explicado cómo este verbo conecta desde los Juegos Olímpicos de Invierno a las elecciones en Aragón.

El vértigo de los saltos de esquí

San Miguel ha comenzado su intervención destacando la fascinación que le producen los saltos de esquí olímpicos. La periodista los ha descrito como una prueba hipnótica en la que los deportistas "vuelan a 100 kilómetros por hora, planeando con su propio cuerpo como flechas, y luego caen con los esquíes en la nieve como si nada".

Esa sensación de presenciar un vuelo imposible es lo que, según ha explicado, la mantiene atenta a la pantalla. Una necesidad de convencerse de que es posible volar, "porque últimamente solo hablamos de caídas", ha reflexionado.

Caídas que marcan finales

En contraposición, la periodista ha recordado la caída de la esquiadora norteamericana Lince Ivón este fin de semana. Un momento que conmovió a los espectadores al escucharla gritar, no solo de dolor, sino porque ese accidente "supuso el final de su carrera deportiva".

Desde la nieve, San Miguel ha saltado a la política, preguntándose si "también han llorado los que han caído en las elecciones autonómicas de Aragón". Ha planteado si la pérdida de votos les hará pensar que su carrera electoral va por mal camino o si, por el contrario, "les da exactamente igual, porque su adversario político se ha dado un tortazo aún más sonado".

Un tropiezo colectivo

A estas caídas se suma la del servicio de los trenes, afectada por la huelga de maquinistas que, en palabras de la colaboradora, "se niegan a seguir arrastrándose por las vías cuando deberían volar".

Esta acumulación de sucesos negativos ha llevado a Marta San Miguel a una conclusión pesimista. "Me temo que vivimos un tropiezo colectivo", ha sentenciado, afirmando que entre unas cosas y otras "nos está quedando un escenario que da vértigo".