Las asignaturas pendientes del futuro Gobierno

Pedro Sánchez no ha logrado la confianza de la cámara. No ha conseguido los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno. Sánchez lleva dos fracasos, el primero en 2016 y el segundo hoy mismo. La cosa está ahora en saber qué va pasar ahora. El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez activa un plazo de dos meses y si en ese tiempo no hay acuerdo los ciudadanos estamos llamados de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. Lo primero que vamos a hacer esta noche en nuestro tema del día es explicarte el proceso que se abre ahora.

Ángel Sánchez Navarro es Catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y se sabe a la perfección la lección, por eso nos cuenta en La Linterna las claves tras la investidura fallida de Sánchez.

Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar precisamente de esa parálisis que sufre el país y de las asignaturas pendientes que nos genera el hecho de no tener un gobierno estable. La principal preocupación es la economía y para resolver las dudas e incertidumbre hablamos con Joaquín Vizmanos jefe de economía de COPE.

Junto con la economía la gran preocupación, la gran asignatura pendiente es Cataluña.. De hecho se puede decir que la cuestión catalana es la culpable de la inestabilidad de los últimos años. Durante los Gobiernos de González y Aznar los catalanes ofrecían los apoyos necesarios para garantizar la gobernabilidad.. Desde que CiU y compañía se echaran al monte las turbulencias son constantes. Un indicador de la situación en Cataluña ha sido la intervención hoy de Gabriel Rufián pidiendo responsabilidad a Sánchez y a Iglesias, casi rogando un acuerdo.

Y es que Rufián sabe que este otoño conoceremos la sentencia del “procés” y es consciente de que con Sánchez en el Gobierno la cosa puede ser más "asumible". Hablamos con Paco Valle, empresario, economista y buen conocedor de lo que pasa en Cataluña.

Donde más se está sufriendo esta inestabilidad y la falta de acción política es en la educación. España es un país en el que cada gobierno quiere imponer su ley de educación. Se puede decir que los políticos españoles no piensan en las siguientes generaciones, y eso a pesar de que en su discurso de investidura Pedro Sánchez hizo este brindis al sol. Hablamos para ello con nuestra experta en educación, Carmen Guaita.

Mientras descubrimos si tendremos gobierno en septiembre o vamos a elecciones en noviembre, el país sigue en este estado de parálisis. Por eso en nuestro tema del día hemos querido repasar algunas de las asignaturas pendientes que tenemos como país. Lo preocupante es que son muchas y muy importantes y deberíamos ponernos a trabajar cuanto antes