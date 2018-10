"La misión española en el Líbano, el Día de la Hispanidad"

Por las calles de Madrid han desfilado las Fuerzas Armadas, pero no solamente se ha celebrado este día en España. El 12 de octubre no solo simboliza la conexión entre países hispanos, si no que se conmemora el día de la lengua española. Los militares que se encuentran destinados en alguna misión de cualquier lugar del mundo han querido conmemorar este día.

José González Espínola, teniente coronel en el Libano ha estado en 'La Linterna' para contarnos como vive allí este día. Se siente representando a España y le hace orgullosamente feliz, pero ''a uno le mueve el ombligo'' al pensar en la familia.

El día empezó ayer 11 de octubre, hicieron un traslado a la virgen por ser de la Brigada de Aragón. Virgen que le acompaña en todos los despliegues. Después hicieron la ofrenda de flores ''con el cachirulo puesto porque lo llevamos en el corazón'' y finalmente han entregado la bandera de Naciones Unidas ''porque nuestro país se lo ha ganado''.

''No sé que tenemos pero nos llevamos muy bien, la gente nos quiere''. Cuenta el Teniente Coronel que los españoles llenan los corazones de la gente a donde van.

También ha recordado el fallecimiento del cabo Soria. En cualquier momento puedes sufrir un conflicto en el que tienes que estar preparado. ''Ahora estamos muy tranquilos''