José Antonio Marina: “Igual que habrá ayudas a las empresas, necesitaremos ayudas para la educación”

En estos más de dos meses de estado de alarma, de confinamiento, ha habido muchos momentos para pensar y analizar lo que está suponiendo esta pandemia y las consecuencias a las que nos tendremos que enfrentar. No sólo ahora, en el corto plazo, sino en un futuro en el que tendremos que replantearnos costumbres, formas de vida, prioridades. De todo esto vamos a hablar con uno de los intelectuales más brillantes del país. Filósofo, profesor, pedagogo, escritor. Hoy nuestro invitado es José Antonio Marina.

El COVID-19 ha sido la crisis mundial más importante prácticamente de la era contemporánea. Todos los expertos creen que traerá cambios. En este sentido, sobre si una vez termine habremos aprendido algo, Marina cree que “una simple experiencia nunca enseña nada, otra cosa es si queremos aprender de la experiencia y eso exige un esfuerzo de aprendizaje. El que quiera hacerlo aprenderá y el que no quiera no”.

Además, ha añadido que fundamentalmente debemos aprender dos cosas, “una es el cambio climático y otro, desde el punto de vista educativo, que es mi ámbito, nos ha enseñado que la escuela española es muy rígida, muy centralizada y tiene que aprender a ser flexible”. Marina es es uno de los intelectuales más importantes del país pero, a él le gusta definirse como “profesor de filosofía en un instituto”. La educación es su gran pasión. Precisamente, ha destacado la importancia que va a tener y por eso cre que “igual que habrá ayudas a las empresas, necesitaremos ayudas para la educación”. Además, ha señaldo que “a mi me preocupan mis ex alumnos que no se habían incorporado al mundo laboral en buenas condiciones cuando les ha venido encima otra especie de parón”.

La principal preocupación en Europa es la capacidad de reacción que van a tener las países para salir adelante tras esta pandemia. Desde la Comisión Europea ya han planteado una serie de ayudas, fundamentalmente países como Alemania o Francia que han pedido que se concedan ayudas directas con el fondo de 500.000 millones. José Antonio Marina cree que es el camino adecuado y que “por fin La Unión Europea se ha dado cuenta de que la única solución para esta crisis es la deuda pública”.