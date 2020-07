Una vez sumergidos ya en la mal llamada “Nueva Normalidad” seguimos conociendo novedades sobre el destino de las ayudas económicas tras la crisis provocada por el coronavirus. Hoy en el Congreso de los Diputados, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha debatido las cuestiones del borrador pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. En él, uno de sus puntos más polémicos es el que tiene que ver con la educación. Te contamos por qué.

El documento sostiene que “la totalidad de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. Esto significa que las escuelas concertadas quedan excluidas de estas ayudas y reciben un nuevo golpe por parte del ejecutivo.

Otro punto es el de “promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”, es decir, se permite ampliar plazas en centros públicos pero no en aquellos que son concertados.

No sólo es una exclusión a la concertada. En otro apartado habla de “luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión”. Un punto que pone en duda la supervivencia de lugares tan importantes como los centros específicos de Educación Especial.

En la defensa de la concertada y de la educación especial el Partido Popular y Ciudadanos son los más contundentes. Hoy en Herrera en COPE, El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio ha asegurado que es muy peligroso utilizar esta crisis para atacar a centros como las concertadas.

Este borrador es la última vertiente de la cruzada del Gobierno contra la concertada. La otra es la famosa ley Celaá. Ambos dañan la libertad de elección que tenemos todos los padres como responsables de la formación de nuestros hijos. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: El Gobierno y su nuevo golpe contra las concertadas.

Alrededor de dos millones de estudiantes. Esa es la cifra que representa a todos los alumnos que ahora se encuentran estudiando en un centro concertado. Ahora el Gobierno intenta poco a poco reduciendo su presencia en el conjunto del sistema educativo.

Primero con la ley Celaá que sigue su camino hacia el Congreso sin el más mínimo consenso, no solo con el resto de las formaciones políticas sino con los protagonistas de la educación, los padres y los docentes. Profesores como Teresa que, desde hace 12 años imparte la asignatura de Religión en un colegio concertado de Madrid. Para ella le resulta incomprensible que la nueva Ley no sea consultada por nadie de la comunidad educativa.

Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley Celaá. Y es que si un alumno decide no estudiar Religión no tendrá que elegir otra alternativa.

Lo tiene claro. Los profesores de los concertados están siendo tratados de manera distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera que es un golpe muy duro para este tipo de centros.

Y segundo con la decisión de PSOE y Podemos de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad en el próximo curso. Hoy en “Herrera en COPE”, con Jon Uriarte, ha estado la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara. Considera que excluir la financiación a estos centros implica que también se les aparte de las medidas sanitarias que se deben tomar ante el coronavirus.

Si no existen las concertadas no existe la pluralidad y, por lo tanto, no hay libertad para las familias. Para Begoña este borrador es un ataque directo al derecho de cualquier padre a decidir sobre la educación de sus hijos.

En nuestro TEMA DEL DÍA hemos querido hablar con una de las partes fundamentales en la educación de nuestro país: Los padres. El presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos es Pedro Caballero. Nos atiende para contarnos cual es la postura de padres y madres de alumnos. También nos acompaña Santiago García el Secretario General de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza.