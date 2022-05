Finlandia y Suecia piden su ingreso en la OTAN

Una de las peores pesadillas que podía tener el presidente ruso Vladimir Putin está a punto de cumplirse. Y es que dos países, que tradicionalmente han sido neutrales, Suecia y Finlandia, ya han comenzado los trámites para iniciar su ingreso en la OTAN. El primero en hacerlo han sido los finlandeses que rompen así con casi ocho décadas con la misma línea de política exterior.

Por su parte, Suecia ha planteado en su parlamento la posibilidad de entrar en la OTAN. Al igual que su país vecino y con una amplia mayoría a favor, ha decidido anunciar su intención de ingresar en la Alianza Atlántica.

Mientras, desde la OTAN, la mayoría de sus miembros ven con buenos ojos la intención de que estos dos países puedan formar parte de la Alianza Atlántica y está lista para impulsar entre sus 30 miembros un proceso rápido de adhesión. Podría ser incluso el más rápido de la historia de la organización. Y no hay que olvidar que a finales de junio, Madrid será el escenario de una nueva cumbre de la OTAN.

Pero claro hay algunos miembros que no están de todo conformes. Por ejemplo Turquía, que podría poner algunos obstáculos en el proceso. Su Presidente Tayyip Erdogán aseguraba que ambos países escandinavos están acogiendo a diferentes organizaciones terroristas.

Y como no, muy atento a lo que está ocurriendo en estos últimos días en Finlandia y Suecia está Rusia. Para su Presidente Vladimir Putin estos movimientos no suponen por ahora ninguna amenaza, siempre que no haya un reforzamiento militar.

Ahora Rusia y la OTAN comparten casi 1.400 kilómetros de frontera directa con países como Polonia, Noruega, Estonia, Lituania, Letonia... a los que hay que sumar los 49 de frontera marítima con EEUU en Alaska.

Pero... ¿Por dónde podría seguir creciendo?... Miremos el mapa...

1.- Bielorrusia, que Moscú controla con el Gobierno títere de Lukashenko. También tiene bajo control en el sur Georgia, Armenia y Azerbaiyán.

2.- Ucrania, que tras la invasión parece cada vez más lejos de sumarse a la Alianza .

Y 3.- Por el norte, Finlandia que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.

Helsinki había permanecido neutral desde que, en 1947, firmó un tratado con Rusia después de dos enfrentamientos armados entre ambos durante la Segunda Guerra Mundial pero todo eso ha cambiado después de decidir incorporarse a la OTAN. Ahora comparten más de 1.300 kilómetros de frontera terrestre con ellos. Pero las cosas han cambiado mucho desde la guerra en Ucrania. Antes apenas un 30% defendía una incorporación a la OTAN mientras que ahora el porcentaje llega al 70%. Pero no nos engañemos porque Finlandia siempre ha estado preparada para defenderse. Y es que tienen el ejército reservista más grande de toda Europa compuesta por unas 900 mil personas para una población que no llega a los seis millones.

En cuanto a Suecia, hablamos de un país que durante la Guerra Fría tuvo varias trifulcas diplomáticas a menudo relacionadas con infracciones de submarinos por parte de los soviéticos. Su papel como neutral le permitió ser un país crítico tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Incluso, con este último tenía un acuerdo por el que los norteamericanos acudirían en su defensa en caso de cualquier ataque soviético.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Después de décadas de neutralidad ambos países dan un giro radical a su política exterior para protegerse ante un posible ataque por parte de Rusia. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre porque muy prontito, el 20 y 30 de junio se celebrará en Madrid un cumbre que podría ser clave para el futuro de la Alianza Atlántica.