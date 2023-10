Entra en vigor en España la Ley de bienestar animal

Imaginate que tienes un día en el que no te da tiempo a casi nada. En tu agenda hay muchas cosas por hacer y vas acelerado. Por la mañana, aprovechas que no estás trabajando para salir a dar una vuelta con el perro y cumplir con algunos recados.

Una de las cosas pendientes es comprar en la farmacia. El perro no puede entrar así que lo dejas unos segundos atado en la puerta. No tardas mucho. Sin embargo a la que sales hay varios agentes municipales esperándote. Cuando te ven te cogen los datos y te ponen una multa de 500 euros con posibilidad de reducir el importe a la mitad si lo pagas de forma anticipada. Pero... ¿Cuál es el motivo? La nueva Ley de Bienestar animal. En este caso de la farmacia, se ha infringido el artículo 27 en el que se prohíbe dejar o mantener atados a los animales domésticos en espacios públicos sin la supervisión presencial.

Se trata de una infracción leve penada con multas de entre los 500 y los 10 mil euros. Para que te hagas una idea, hablamos de una sanción similar a utilizar el móvil durante la conducción o dar una tasa de alcoholemia positiva, lo cual resulta excesivo para muchos.

Medio año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la ley de bienestar animal protegerá a los animales domésticos y las especies silvestres para evitar el maltrato y abandono. Sin embargo la ley ha entrado en vigor a medio gas, ya que tanto el curso como el seguro no será obligatorio hasta que no se aprueba un reglamento.

Hablamos de una nueva ley que ha generado muchas dudas entre la gente que tiene animales a su cargo. Es por ese motivo que muchos veterinarios están intentando explicar en qué consisten algunos de los puntos más difíciles de comprender.

En España, se calcula que hay más de 29 millones de animales de compañía en los hogares y el perro es el más habitual, porque representa alrededor de la tercera parte de ellos. Pero... ¿Qué está prohibido a partir de ahora?¿Qué cubre el seguro que tengo que hacerme?¿Qué animales estarán permitidas en los hogares a partir de ahora? Hoy resolvemos las dudas y te cuento las claves de La Ley de Bienestar animal que ya ha entrado en vigor en nuestro país.

Vamos a adentrarnos un poco más en esta nueva Ley y para ello quiero empezar por las prohibiciones.

Lo hemos citado antes, la ley prohíbe mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de su cuidador. Ya no estará permitido que la gente deje a su perro en la puerta del supermercado o en la farmacia.

La norma sancionará dejar a un can solo y sin supervisión más de 24 horas y tres días si se trata de cualquier otra mascota.

El maltrato y abandono de mascotas estará totalmente prohibida. La norma también impide el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal y no podrán ser sacrificados.

La normativa finalmente ha excluido a todos los perros de caza y a los de otras actividades profesionales. Asociaciones animalistas creen que por fin se ha hecho justicia y se ha dado voz a tantos años de lucha exigiendo una ley nacional para la protección de las especies.

Como te digo, a falta de reglamento hay dos puntos que han quedado en el aire y que está previsto que sean obligatorias. Uno es de realizar un curso gratuito de formación para poder tener perros y adquirir conocimientos mínimos sobre el cuidado de los animales. El otro es contratar un seguro para mascotas que haga frente a los daños que los animales puedan ocasionar a terceros.

El seguro será obligatorio independientemente de la raza y del tamaño del perro y deberá mantenerse durante toda su vida. La no contratación de este seguro es considerada una infracción leve, pudiendo acarrear multas de entre 500 y 10 mil euros. Si te pones a buscar en Internet hay seguros de todo tipo y aptos para cualquier bolsillo. Como te digo falta que se apruebe el reglamento para que sea obligatorio.

Otra de las claves tiene que ver directamente con los gatos. Será obligatorio identificarlos mediante microchip y proceder a su esterilización quirúrgica antes de los seis meses de edad. Además, a partir de ahora, los ayuntamientos serán los encargados de gestionar sus colonias felinas, es decir, aquellos gatos que viven libres en las calles.

La preocupación de muchos expertos se basa en que estas colinas de gatos pueden suponer un problema de salud pública y afectar directamente a la biodiversidad de la zona. Como es lógico, esa falta de reglamentación está creando muchas dudas sobre lo que ahora es o no obligatorio dentro de la normativa de esta nueva Ley.

Seguro que durante muchos años has visto esas tiendas en las que se venden animales. Pues bien la nueva ley va a prohibir la venta en este tipo de negocios y por lo tanto se impedirá comercializar con perros, gatos, conejos o hurones, poniendo en juego casi 200 mil empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden mascotas, alimentos y accesorios, un mercado de 4 mil millones al año.

La cría solo podrá efectuarla quien se encuentre inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Es el caso de Juan Luis, un criador de perros que tiene un gran recinto en el municipio madrileño de Colmenarejo. Cree que le puede venir bien esta ley aunque considera que el sector va a quedar muy dañado.

Critica que, al igual que otras leyes, no se haya contado con los profesionales que se dedican a este sector para poder redactarla. Tras la aprobación de esta ley ha visto cómo la gente ha empezado a abandonar a sus animales porque no quieren problemas con posibles multas. Reconoce que le han ofrecido mucho dinero por vender su terreno. Juan Luis no está contento con esta ley a pesar de que en parte le beneficia. Considera que una norma como esta no se puede hacer con esta rapidez y asegura que todavía falta mucho trabajo por delante para proteger como se debe a los animales.

Hoy hemos hablado de la norma de bienestar animal que ya ha entrado en vigor en nuestro país. Entre sus novedades la exclusión de perros de caza, un curso para tener mascota, el endurecimiento de sanciones o la prohibición de la venta de animales. Y es que hablamos de una ley que no contenta a nadie y que se ha aprobado sin hablar con los que más saben del asunto.