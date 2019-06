El drama de las migraciones y el cambio climático

Ocurrió el 2 de septiembre de 2015. Seguro que recuerdas la fotografía de Aylan, el niño de tres años que apareció muerto en una playa turca. Su familia había escapado de la guerra de Siria pero no pudieron llegar a su destino. La imagen dio la vuelta al mundo. Se la denominó la fotografía de la vergüenza. En aquel momento se dijo que Europa no podía permitir aquello. Aquella instantánea de la fotógrafa turca Nilüfer Demir hizo visible el drama que no se quería ver. Aquel mismo día murieron otros cuatro niños en aguas Mediterráneas pero pasado el tiempo sólo nos acordamos de Aylán.

Desgraciadamente la historia de Aylan se ha repetido pero con diferentes protagonistas y al otro lado del océano: Óscar y su hija Valeria. Han aparecido muertos en el Río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México. La imagen es desgarradora. Se ve a la hija abrazada a su padre, los dos boca abajo. La foto ha ocupado portadas de periódico de todo el mundo. Hoy en nuestro tema del día vamos a tratar de explicarte por qué gente como los padres de Aylán o de Valeria buscaban una vida mejor.

Valeria tenía menos de dos años, era salvadoreña y había llegado a la frontera con sus padres: Óscar y Tania. La familia buscaba empezar una nueva vida, querían pedir asilo político en Estados Unidos. Pero la lentitud de los trámites acabó por desesperarles y se lanzaron al río para cruzar a nado. Óscar cruzó primero con Valeria y la dejó en la orilla. Volvió a meterse en el agua para ayudar a su mujer, pero la niña le siguió y fue arrastrada por la corriente. El padre intentó ayudarla, la estrechó contra su pecho dentro de la camiseta, pero ambos fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados varios días más tarde y la fotografía ha dado la vuelta al mundo.

La madre está recibiendo el apoyo de la Iglesia Católica en la ciudad de Matamoros, a un paso de la frontera. Allí, las parroquias son las encargadas de gestionar la llegada de inmigrantes, pero la ciudad está completamente colapsada. Nos hemos ido en directo hasta ese punto del mapa y hemos hablado con el Padre Francisco Gallardo es el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Él se encarga de gestionar la ayuda a todas estas personas.

El año pasado, en Mali llegamos en un momento en el que se estaba esperando la época de lluvias, pero no llegaban. Cuando vimos el río Níger nos dimos cuenta de que el caudal había descendido y que los barcos estaban varados, estancados en bancos de tierra. Preguntamos a los misioneros por el río y la contestación fue terrible. Dijeron que llevaban dos años sin lluvias. La sequía les estaba castigando. El río había bajado su nivel y había afectado a los pescadores, la mayoría no podían pescar. El cambio climático estaba provocando que muchos de los pescadores, agricultores y ganaderos de Mali se vieran obligados a dejar el país para sobrevivir y poder mandar dinero a sus familias. David Vieites es biólogo y director del Departamento de Cambio Global del CSIC.