La crisis de Reino Unido

La imagen impresiona, miles y miles de contenedores de mercancías apilados, unos sobre otros en una gran explanada al lado del agua. Ni siquiera se aprecia el final de este almacén improvisado, son tantos y de colores tan diferentes que los más alejados parecen formar un campo de flores. Pero la realidad es mucho más cruda, es una imagen tomada esta semana en el puerto de FelixTowe, el más importante de Reino Unido. Es la fotografía del colapso. No hay camiones para distribuir estos contenedores. Ya no tienen donde almacenarlos y se han visto obligados a desviar los barcos a otros puertos.

Pero esta imagen de colapso en los puertos solo es una de las patas de la crisis que vive Reino Unido. De hecho, se trata de una auténtica cadena que acaba afectando a todo el sistema de abastecimiento. En primer lugar no hay mano de obra por eso no hay camioneros. La falta de estos trabajadores hace que no se distribuyan los materiales, así que los puertos se colapsan. Hay desabastecimiento y, por supuesto, el británico paga todo mucho más caro. A esto se suma la crisis energética, el aumento de los contagios y los problemas de no formar parte de la Unión Europea.