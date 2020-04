La crisis se agrava en la frontera: el coronavirus empieza a golpear entre Colombia y Venezuela

Si por algo se ha caracterizado este equipo de La Linterna ahora y antes en La Tarde ha sido por viajar aquellos lugares donde peor lo estaban pasando.. En los últimos años hemos visitado países en conflicto y lugares en los que los más desfavorecidos sufrían.. La lista es larga.. En esos viajes hemos vivido cosas que jamás olvidaré como el ruido de una bomba cayendo a pocos metros o la mirada de una adolescente que desde los primeros años de vida había vivido en campos de refugiados.. En cada uno de esos viajes hemos dejado una parte de nosotros y además buenos amigos. Y en este repaso no podía olvidarme de Venezuela. ¿Cómo lo estarán pasando allá? En los últimos años he hablado con mucha gente que me ha ido contando cómo la dictadura ha hecho que la miseria se haya apoderado del país. La pandemia ha agravado la situación de muchos venezolanos.

Los venezolanos no pueden ya salir del país en busca de comida.. Una de esas salidas era la frontera con Colombia, el Puente Simón Bolívar de Cúcuta. Te aseguro que el nudo en la garganta que sentí en aquel Puente no lo voy a olvidar en la vida. Aquel silencio sólo roto por el ruido de las ruedas de las maletas que arrastraban aquellos que salían de Venezuela.

En aquella frontera, a pocos metros del Puente hay un lugar en el que se hacen milagros. Se llama La Parada y hasta hace unas semanas se repartían 5.000 almuerzos diarios. El culpable de aquello es Monseñor Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta y nos cuenta cómo está la situación en la frontera.