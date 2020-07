¿Cómo se ha vivido este San Fermín tan atípico?

Raro. Muy raro. Hoy es 7 de julio pero nada tiene que ver con otros anteriores. Y es que el coronavirus ha cambiado todo, hasta tal punto que la mayor fiesta que tiene nuestro país, los San Fermines, se están viviendo de una manera atípica. En años anteriores un día como hoy, a las ocho menos cinco de la mañana, las calles de Pamplona estaban abarrotadas. No cabía ni un alfiler. En la cuesta de Santo Domingo los nervios se reflejaban en cientos de corredores doblando las rodillas, saltando, estirando y enrollando su tradicional periódico. Comenzaba el tercer y último cántico a su patrón. Los bueyes y los seis toros suben a toda velocidad por la cuesta de Santo Domingo. Después llegan a la plaza del ayuntamiento, rodean la curva de mercaderes donde comienzan a subir por Estafeta. La imagen impresiona. Miles de personas de blanco y negro hacen el recorrido arriesgando el tipo y aguantando la carrera a unos animales que pasan sus pitones cerca de ellos. Tras la curva de telefónica llegan a la plaza totalmente abarrotada. 850 metros que pasan volando y que se recorren en apenas 2 minutos. Pero este año habrá que esperar. Con motivo de la pandemia, los encierros y festejos taurinos se han suspendido, algo que no sucedía desde hace cuatro décadas. Para muchos corredores es un palo muy duro. Manu es uno de ellos. Lleva años sin fallar en su cita con Pamplona.Asegura que no solo van a echar de menos correr delante del toro, también los reencuentros con amigos o los almuerzos en los bares. Otro es Ernesto. Cada año hacen el famoso “escalón” juntándose con sus amigos el 1 de enero, el 2 de febrero, el 3 de marzo… y así hasta hoy donde se juntan en Pamplona. Este año lamentablemente no va a poder ser así. Al igual que Manu, reconoce que cada año es distinto y que echará mucho de menos esas sensaciones minutos antes de cada encierro.Quiero llevarte hasta allí para mostrarte cómo está viviendo la ciudad navarra este 7 de julio tan extraño. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: Pamplona y su San Fermín más extraño .El 6 de julio la imagen de la plaza consistorial de Pamplona era única. Miles de personas se juntaban para ver el chupinazo. No cabía ni un alfiler esperando al comienzo oficial de las fiestas de San Fermín. Ayer, la imagen no tenía nada que ver. No había chupinazo y tan solo 300 personas se acercaron para escuchar, en un tremendo silencio, como el reloj del ayuntamiento, llegaba a las doce. El alcalde de Pamplona es Enrique Maya Miranda, y nos atiende en La Linterna.

Un año más tendrán que esperar todos los corredores para poder disfrutar de los tradicionales encierros de San Fermín. Sus calles amanecían esta mañana vacías, sin gente, sin animales que recorran sus estrechos metros. Sin embargo, a unos 500 kilómetros de distancia, en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, algunos mozos navarros y corredores habituales del encierro pamplonés han podido ponerse delante de las astas de los toros para honrar al Santo navarro. Dicho y hecho. El encierro ha transcurrido por el campo. Ha sido lento, peligroso y emocionante y los corredores han podido, al menos, quitarse el gusanillo. Uno de ellos ha sido David Rodrígue y nos cuenta cómo ha sido la experiencia