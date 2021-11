¿Cómo nos va a afectar la sequía?

A principios de año la imagen impresionaba. Seguro que te acuerdas. Lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol o Cibeles se teñían de blanco y las calles de la capital se convertían en pistas de esquí que nada tenían que envidiar a las que hay en estaciones como la de Andorra o Sierra Nevada. La nevada afectó de Toledo a Guadalajara, pasando por Albacete y Cuenca. Pasó el tiempo y poco a poco la nieve fue derritiéndose y junto a las lluvias que cayeron después se empezaron a llenar todas las reservas de agua.

Así sonaba el río Eresma a los pies de la sierra de Guadarrama. Para que te hagas una idea Filomena llegó a dejar en los embalses de la Comunidad de Madrid lo equivalente a dos meses de consumo de toda la población de la capital. Pero ahora cuando estamos a punto de acabar este 2021 la situación ha cambiado drásticamente. El nivel de agua en el último mes ha vuelto a ser preocupante, teniendo en cuenta que la pasada primavera ha sido la cuarta más seca desde 1961. José Miguel es meteorólogo de Meteored.

Y ahora que entramos en otoño las previsiones no son muy optimistas para quien espera las lluvias como agua de mayo. A priori, los próximos meses van a ser más cálidos de lo normal y no se prevé que hayan lluvias abundantes en las zonas más secas de España: La cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.

La reserva hídrica española está al 39,6% de su capacidad total. El volumen de agua almacenado está apenas un 3,2% por encima del nivel de octubre de 2017, el año en el que se tuvo que declarar la situación de sequía prolongada en tres de sus cuencas. Pero... ¿Qué pasara si no llueve lo suficiente? ¿Qué soluciones se pueden implantar para solucionar esta situación tan delicada? Hoy hablamos de la sequía en España.

Te voy a llevar ahora hasta la Sierra Sur de Sevilla, aproximadamente a unos 90 kilómetros de distancia de la capital andaluza. Allí ubicado a las faldas de las Sierras de Estepa y Yeguas se encuentra la localidad de Aguadulce que tiene alrededor de 2000 habitantes. El suministro de agua se corta a las once de la noche y no vuelve hasta las seis de la mañana. Para vecinos como Elena adaptarse no es nada fácil.

Elena nunca ha sabido valorar el agua como ahora. Lo considera un bien fundamental y asegura que en el pueblo es básico para que pueda salir adelante.

En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita a Aguadulce. Se llama Pedrera y tiene unos 5000 habitantes. Antonio es uno de ellos. Lleva casi de un mes con cortes intermitentes de agua. Asegura que el pozo que suministra a la localidad ya no da para más.