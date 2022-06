Así es el Congo que se va a encontrar el Papa Francisco

Kinshasa. 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo. El segundo país más grande de África, en pleno corazón del continente. Un estado donde la corrupción es un medio de vida y que se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene entre 8 y 10 hijos y el país podría superar los 170 millones de habitantes en 2050.

El país tiene varios problemas. El primero; la pobreza. Según los últimos datos, el 77% del país es pobre. Fíjate, solo el 17% tiene acceso a la electricidad y se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas de su familia con un solo sueldo. La situación de caos en el país provoca muchas patologías mentales, sobre todo para aquellos que no tiene una simple chabola en la que dormir. Brigitte es una congolesa esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Dice que "allí piden para sobrevivir. Se vive así... se come en en la calle, se duerme en la calle...".





Segundo problema: La sanidad. La tasa de mortalidad materno infantil es altísima. Muchas mujeres mueren a causa de las infecciones de los partos. Celine Tendobi es ginecóloga en el Hospital de Monkole y asegura que "las mujeres mueren sobre todo de hemorragia. Pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí", nos cuenta. Pero es que además los niños mueren por la anemia provocada por la Malaria o de Tuberculosis. Aquí no es una enfermedad olvidada. De hecho, en los hospitales las mascarillas no se ponen por el Covid, sino por los brotes de tuberculosis.

Tercer problema: los niños de la calle. No hay estadísticas oficiales, es imposible contarlos, pero se ven. En cualquier calle de Kinshasa te puedes encontrar alguno de ellos. Incluso a veces hacen vida y crecen en los cementerios. Adele es congoleña y misionera de Cristo Jesús. Ella explica que "ahí viven niños de la calle que han crecido ahí mismo y que también se han casado y han formado sus familias ahí mismo". Adele dice que da miedo. "Por la noche no salimos. De día respetan, pero de noche no sabemos qué puede ocurrir, nos da un poco de miedo". Son niños a los que su familia repudia por varios motivos: pertenecer a un matrimonio anterior, tener algún tipo de discapacidad o por haber sufrido una violación.



Aquí llega el cuarto problema: La violencia sexual. Es algo de lo que tampoco hay datos. Pero el testimonio de Ana Gutiérrez, esclava del Sagrado Corazón, impresiona. "En este hospital hay una unidad de atención a la mujer víctimas de violencia sexual. Hay muchos días que vemos cuatro o cinco niñas violadas. Algunas de tres, cuatro o cinco años incluso".





Y un quinto problema: Están en guerra. Y lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo saben. Y es que se matan por el coltán. ¿Sabes qué es? Pola, una misionera española que ha pasado por gran parte de su vida en esta zona de África, nos explica que "es el mineral que se utiliza para fabricar ordenadores o teléfonos. Y no hay en muchos sitios, el Congo es el principal productor. A las multinacionales no les interesa nada arreglar este problema".

La batalla se libra en el este, en la zona de los Kivus, y ni siquiera hay dos bandos. Son muchos grupos armados, saqueadores que matan por la riqueza de las minas, ugandeses, ruandeses... oro, diamante… y como te digo el preciado coltán.

Pues este es el país que se va a encontrar el Papa dentro de unos días. Un equipo de La Linterna ha viajado hasta Kinshasa en la previa de la llegada de Francisco. Queremos contarte y que escuches lo que él va a ver.