Naiara Zamarreño: “Con 15 años bajaba a Rentería y veía dianas con la cara de mi padre por todos los sitios”

Esta mañana ha habido un acto en Rentería para homenajear a Manuel Zamarreño el día que se cumplen 22 años de su asesinato. Rentería era un lugar donde ser taxista, panadero, hostelero y sobretodo político o policía era jugarse literalmente la vida. Muchos de ellos tenían la sensación de saber cuando salían pero no cuando volvían con la familia. Era territorio de ETA y lamentablemente todavía en las plazas, parques y paredes el silencio para recordar a las víctimas sigue siendo estruendoso. Hace pocos años las instituciones daban un paso asombroso recordando a los concejales que fueron asesinados. Hoy te queremos recordar esta efeméride, una fecha terrorífica que seguro que recuerdas. Una imagen que es inolvidable. Se cumplen 22 años del atentado contra Manuel Zamarreño, uno de los concejales asesinados a manos de la banda terrorista ETA. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA queremos recordar a Zamarreño y hacer algo que últimamente no se suele hacer: Contar el auténtico y verdadero relato.

11 de diciembre del año 1997. Bar Trinche de Irún. El comando Donosti tiene fijado su objetivo. En la barra se encuentra José Luis Caso, concejal del Partido Popular en Rentería. Sobre las once de la noche un individuo se acerca y le dispara varias veces acabando con su vida. Tras el atentado uno de sus amigos, Manuel Zamarreño da un paso al frente y asume su cargo en el ayuntamiento. A partir de ese momento las amenazas de ETA eran casi diarias. Aparecen pintadas en la calle con su nombre, también su foto en una diana en el portal de su casa, le gritaban desde los balcones incluso el 6 de enero del 98, día de reyes y de su cumpleaños la banda le quema el coche. Pero él lo tenía claro. Ser concejal era un homenaje a su colega José Luis así que el 21 de mayo, día en el que ocupó su escaño, recordó su figura.Pasan los días y las amenazas siguen. Su familia le advierte pero a pesar de que es consciente del peligro su decisión de ejercer como concejal está tomada. El 20 de junio acude a un acto en homenaje a los ediles del PP en Almería.34 días. Eso es lo que pudo disfrutar ejerciendo su cargo. Como cada mañana, el 25 de junio de 1998 Manuel salía a comprar el pan junto a su escolta. Era un día lluvioso. La panadería estaba a tan solo 50 metros, como a él le gustaba decir, había una distancia de 95 escaleras. El recorrido lo tenía controlado. Pero también controlado lo tenía el comando Donosti que había colocado una moto con más de tres kilos de amosal. Cuando Zamarreño pasó por esa zona, la explosión acabó con su vida. La imagen se queda grabada. Quedó tendido entre dos coches en medio de un charco de sangre y con la ropa arrancada. A unos metros la barra de pan en el suelo. El ertzaina que lo escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla y lesiones en un ojo. Tampoco se me olvida otra foto que ocurre momentos después de estas palabras.Durante esos aplausos el presidente del Gobierno José María Aznar y el concejal de Rentería Carlos Irtugaiz consuela a uno de los hijos de Zamarreño que llora desconsolado. Como te digo, han pasado 22 años pero su recuerdo sigue estando presente en su partido, en sus amigos y como no, en su familia. Su hija es Naiara Zamarreño y nos ha atendido esta noche en La Linterna.

Naiara tenía 15 años cuando su padre fue asesinado por ETA. Recuerda que aquel día estaba ayudando en casa a hacer las tareas porque estaba de vacaciones en el colegio. Ha recordado que cuando escuchó la explosión “pensaba que eran las obras de bajo de mi casa cuando vi a los obreros que giraban de mi padre supe que algo le había pasado a mi padre”. En ese momento subió a su casa, habló con su madre y su hermano y después de momentos de incertidumbre “encendí la tele para ver si decían algo y en el teletexto ponía en primera plana ponía “Manuel Zamarreño muerto en un atentado”.

Recuerda a su padre como “una persona muy buena, muy leal. Era una gran persona, muy muy valiente”. Ha pasado mucho tiempo y reconoce que ha olvidado la voz de su padre, pero que “cuando escucha su voz y sus palabras me llegan a lo más profundo”.

Los que conocen bien a Manuel Zamarreño cuentan que él mismo sabía que tarde o temprano moriría. La propia Naiara ha reconocido que “cuando bajaba a Rentería veía diana con la cara de mi padre. Era día sí y día también, como las amenazas telefónicas”.

Después de 22 años, participa en charlas tanto en colegios como universidades para contar nuestra su experiencia. Naiara Zamarreño cree que lo fundamental en esto es “tener el mismo mensaje, el de la no repetición. Entre todos tenemos que conseguir que esto no vuelva a ocurrir”.