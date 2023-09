El Alzhéimer, la enfermedad que cambia tu vida y la de quienes te rodean

Me gustaría presentarte a tres personas que son realmente especiales y que están afrontando una etapa de su vida algo complicada. Ahora luchan contra el olvido, contra su cabeza... que se empeña en borrar cualquier momento del pasado y contra la fuerza de una enfermedad que por ahora no tiene cura. El primero de ellos se llama Antonio Luis. Él no lo sabe pero a sus 88 años es uno de los más conocidos en las redes sociales. Y todo gracias a su nieto Dani que inmortaliza cada una de las visitas que le hace por muy dolorosas que sean a veces.

Joaquina García del Moral es de Motril, Granada aunque todo el mundo le conoce como Kina. Con 68 años tiene la vitalidad de una niña. Era profesora de infantil cuando su cabeza empezó a actuar de manera extraña.

De teleoperadora trabajaba Rosa. Tiene ahora 61 años y todo comenzó cuando empezaba a notar dificultad en el habla. No estructuraba bien las frases y le costaba mantener una conversación con cualquier persona.

En los próximos minutos quiero que me acompañes y conozcas las historias de Antonio Luis, Kina y Rosa... el relato de una vida que en los últimos años ha estado marcada por el olvido, la resignación y la dureza del Alzhéimer. Para que te hagas una idea, actualmente unas 800 mil personas la padecen en España mientras que cada año se diagnostican unos 40 mil nuevos casos según la Sociedad Española de Neurología. Por eso hoy hoy nos acordamos de ellos y hablamos de esta dura enfermedad.

Antonio Luis tiene 88 años pero tiene un físico envidiable para su edad. Le cuesta algo moverse, pero no tiene miedo a nada y nunca dice que no a un plan con su familia. Lo cierto es que si miramos un poco más atrás, su día a día era bastante ajetreado. Desde muy pequeño, a los 16, comenzó a trabajar en el Banco Central Hispano. Por sus manos pasaban gestiones, mucho dinero y también una gran responsabilidad. Su afición eran los números pero también pasaba muchas horas en el gimnasio.

El boxeo fue otra de sus aficiones. Tenía una vida normal, como cualquiera. Pero el paso de la vida hizo que hace ocho años su memoria empezara a fallar. Antonio se encuentra ahora en una residencia de Madrid especializada en el Alzheimer. El apoyo de su nieto Dani y su familia ha sido fundamental.

Dani le enseña las cosas que ya no recuerda... aquellas con las que ha matado su tiempo muerto... juntos juegan al dominó, comen helado y luchan juntos contra la enfermedad. Los meses pasaban pero a pesar de todo, Antonio no se ha perdido ningún evento familiar. Es como un niño y disfruta cada minuto con una gran intensidad.

Es difícil no acordarse de Dani. Larga Barba y brazos llenos de tatuajes. Unos tatuajes en los que se puede ver a Antonio, la palabra “memory” en su cabeza y un montón de billetes recordando su profesión en el banco. Aún así dependiendo del día, las conversaciones son un poco más difíciles de llenar.

Kina tiene ahora 68 años pero tiene una voz enérgica y fuerte que trasmite calma y vitalidad. Disfrutaba mucho de sus días como profesora de infantil pero un día de diciembre, cuando se dirigía hacia el cole, pasó algo que cambió su vida.

A partir de ese momento se vio obligada a prejubilarse y las pruebas médicas se convirtieron en su día a día. Finalmente le diagnosticaron Alzhéimer, una noticia que aun sigue asimilando. Para poder frenar la enfermedad incluso se ha sometido a una prueba de ensayo de un fármaco. Reconoce que, gracias a su familia, está consiguiendo salir adelante.

Kina nos cuenta que la enfermedad sigue siendo hoy un tabú en nuestra sociedad. Por eso asegura que seguirá luchando para que se invierta mucho más en la investigación contra el Alzhéimer.

Ahora quiero contarte la historia de Rosa. Ella es una mujer de unos 60 años que un día, mientras trabajaba de teleoperadora empezó a notar algo extraño en su habla. Cuando llegó a casa, su marido Alberto, lo miró algo alarmado.

Llegó el momento en el que la preocupación se juntó con la incertidumbre por lo que decidieron acudir al hospital para hacerse pruebas para poder descubrir si eso que le pasaba era algo relacionado con una enfermedad mucho más grave. Todo era normal hasta que en una última prueba, una punción lumbar, se descubrió una mala noticia.

Pero a pesar de la mala noticia Rosa no tiró la toalla y ahora se mantiene fuerte y con muchas ganas de tirar hacia adelante. Aunque sabe que habrá momentos bastante duros, reconoce que caminará con energía un camino que será complicado. No estaba preparada ni ella ni tampoco su familia. Un jarro de agua fría del que todavía aún intentan recuperarse. Saben que no va a ser fácil pero reconocen que hay que ser positivo porque se ha diagnosticado a tiempo. Alberto nos cuenta que ahora es fundamental cuidar el ánimo de Rosa.

Antonio, Kina o Rosa son algunos de los ejemplos de personas que sufren Alzhéimer, una enfermedad realmente dura para el que la padece pero también para sus familias. Todavía sin cura, su investigación avanza y da esperanza a las más de 50 millones de personas que padecen la enfermedad en el mundo.