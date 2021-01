El Foco en 'La Linterna': ¿Pueden afectar a Puigdemont las declaraciones de Pablo Iglesias?

Pablo Iglesias comparó a Puigdemont con los exiliados del franquismo, unas declaraciones con las que ha soliviantado a los descendientes republicanos, pero que además puede tener consecuencias jurídicas en Europa.

Entre el equipo de abogados del expresidente huido de Cataluña tienen intención de usar estas declaraciones en su favor en los contenciosos judiciales que mantiene en Europa para eludir la petición de la Justicia española. Según las fuentes consultadas, que un vicepresidente del Gobierno aluda, aunque sea indirectamente, a una persecución por motivos políticos refuerza la estrategia que llevan manteniendo en la Unión Europea desde hace tres años. Una estrategia, por qué no decirlo, que le ha reportado algunos éxitos. Recordemos la detención en Alemania o la situación de libertad de la que disfrutan en su refugio belga.

¿Y esto podría afectar a la cuestión del suplicatorio y a la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado?

Lo que trasladan desde el entorno de Puigdemont es que hasta el último momento tienen opción de intervenir en el proceso. No perdamos de vista, Ángel, que esta partida también se juega fuera de los terrenos de juego, es decir, en los pasillos. Me preguntas por el suplicatorio, es decir, la petición que hace España al Parlamento de Bruselas de que le retiren la inmunidad a Puigdemont para poder juzgarle. La semana pasada el expresidente compareció ante la comisión que tiene elaborar un informe que luego se votará en el pleno.

¿Para cuando se sabrá la decisión?

Lo que barajan en Bruselas es que se retrasará todavía unos meses. Se prevé para primavera. Curiosamente, la comisión de Asuntos Jurídicos que decide este asunto está presidida por un eurodiputado de Ciudadanos. Pero el ponente al que le han encargado redactar el informe que votará la Eurocámara es un búlgaro llamado Angel Zambazki. Comparte grupo parlamentario con la delegación de Vox, lo cual es malo para Puigdemont. Pero también comparte grupo con los nacionalistas flamencos, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista.

¿Y qué más frente hay abiertos?

Los abogados de Puigdemont juegan con varios escenarios en el caso más que probable de que la Eurocámara acepte la pretensión de la Justicia española y otorgue el suplicatorio. Una de ellas es acudir ante el Tribunal General de la Unión Europea para paralizar cautelarmente ese suplicatorio y luego está el recorrido ante la justicia ordinaria belga. Es decir, se le retira la inmunidad, pero luego hay que detenerle y subirle en un avión con destino a España. Y eso ya presenta otro frente judicial de futuro incierto.

¿Futuro incierto por qué?

Futuro incierto porque hasta ahora los precedentes no ha sido muy positivos para la justicia española. Me refiero al caso de Lluis Puig, otro de los consejeros huidos que ya ha visto como la justicia Belga se opone a su extradición al considerar que el Tribunal Supremo no es competente. Y ojo, y volvemos al principio con las declaraciones de Pablo Iglesias, porque el Tribunal de Apelación belga dijo que debía tomarse muy en serio el riesgo de que se quebrantase la presunción de inocencia. Lo dijo atendiendo declaraciones de altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de personas afectadas. Por eso desde su equipo de abogados han tomado buena nota.