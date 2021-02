El Foco de 'La Linterna': ¿Cuáles son los secretos del 23-F?

Es miércoles, hoy pone el Foco en La Linterna Alejandro Requeijo. Hoy quieres contarnos algunos de los secretos del sumario del 23-F.

¿De qué se trata?

Si te parece, Ángel, me gustaría contarte casi a modo de epílogo de los fastos de homenaje al fallido intento de golpe de Estado algunos secretos sobre una documentación de incalculable valor histórico. Me refiero, en efecto, a la investigación judicial que sirvió para condenar a los responsables del golpe: El sumario del 23-F. No está en una sala normal, sino bajo siete llaves. Incluso quizá me quedo corto porque en concreto se custodia en una estancia que se llama depósito, acorazado del archivo central.

¿Está en la misma sede del Tribunal Supremo?

Sí. Se guarda en el vetusto Palacio de las Salesas, la sede del Tribunal Supremo. Eso de sala acorazada suena un poco medieval. El Convento de las Salesas no es medieval, pero sí es del siglo XVIII (18). Esa cámara acorazada, Ángel está reservada para sumarios históricos. El sumario del 23F tiene como vecinos el sumario del 11-M y el del asesinato del general Prim en 1870.

¿Y cuántos folios son el sumario del 23-F?

Pues no es una lectura que se despache fácil en dos tardes, son un total de 12.854 folios. Eso es solo la causa original, por así decirlo. En total suman 89 legajos. Incluyen también el recurso de casación tramitado en el Tribunal Supremo, los expedientes personales de los procesados, los expedientes de indulto y las piezas separadas. Pero, con todo a mí lo que más me ha llamado la atención no es eso. Te hago una pregunta: ¿Tú conservas algún radiocassette en casa? Te lo digo porque en esa cámara acorazada, junto a los miles y miles de folios también hay decenas de cintas. Son las grabaciones y las escuchas del caso. Yo las he visto y la verdad es que impresiona mucho ver, primero ese formato que ya no se lleva tanto, sino sobre todo ver las inscripciones en las fundas. Aparecen cosas como “Cinta 5 Domicilio Tejero 24 de febrero del 81” o “Cinta 7 Domicilio. Carrés 25 de febrero de 1981”. Carrés es García Carrés, el que fuera dirigente del Sindicato Vertical que fue condenado a dos años por conspiración.

¿Y eso se puede consultar o está clasificado?

Se puede, se puede. Necesitas, eso sí, una autorización de la Sala de Gobierno del Supremo, que se reúne cada cierto tiempo. No puede entrar cualquiera tampoco. Necesitas acreditar algún interés académico y/o periodístico. A ti y a mi Ángel nos ampara el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que “los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley”. Lo que llama la atención es que hasta la fecha apenas una decena de personas han entrado en esa cámara acorazada para consultar un documento que todavía puede albergar algunos detalles. Yo creo que antes no se radiografiaban los sumarios como ahora, que hay más medios y espacio en digitales y mucho interés en los tribunales y que muchas veces hay cosas que no llegan a un juicio porque penalmente no son relevantes pero periodísticamente sí.