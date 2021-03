El Foco en 'La Linterna': ¿Cuáles han sido las declaraciones de Juan Carlos Monedero en el caso Neurona?

Es miércoles, esta tarde el foco en la Linterna lo pone Alejandro Requeijo. Has tenido acceso a la declaración de Juan Carlos Monedero ante el juez del caso Neurona.

¿Qué te ha llamado la atención?

Pues es media hora de la que te he traído algunos extractos que me han llamado la atención. Sobre todo porque me ha dado la impresión de que Monedero declaró el pasado 15 de marzo en el Juzgado, por un lado con la mente puesta en defenderse, como es obvio, pero por otro lado siendo muy consciente de que antes o después íbamos a tener acceso a su comparencia por lo que dejó algunas perlas, como esta crítica velada a los defraudadores que se llevan el dinero fuera. Le investigan por una presunta factura falsa elaborada para justificar el cobro de 26.200 euros procedentes de la famosa consultora Neurona. Los investigadores sospechan que fue una comisión por facilitar el contrato con Podemos por el que la formación le pagó 363.000 euros a la consultora, muy vinculada al movimiento de izquierdas en América Latina. Monedero basa su defensa en negar que eso fuese una comisión, que la factura la hizo antes de que el banco le pidiese justificar el dinero y que si hay errores es porque no es experto en hacer facturas como has oído. Él ha llegado a decir que es profesor de ciencias políticas pero que no podría dar clase sobre cómo hacer facturas.

¿Y él cómo justifica sus trabajos para Neurona?

Pues dice que ese trabajo tiene muchas características, por un lado figurar y dar prestigio a la consultora, tal cual, ahora le vas a oír. Por otro lado asesorar en la formación, por otro lado aconsejar, a veces por teléfono. Pero mira, la misma duda que has tenido tú la tuvo el juez. Aquí Monedero no está muy humilde que digamos y además tiene un recuerdo para un viejo conocido de la política española que se fue hace no mucho. Y no es el único recuerdo que tuvo para Ciudadanos porque a la hora de defender la importancia que tiene un buen asesor político dijo, por ejemplo, que si a él le hubiese llamado Inés Arrimadas antes de la moción de censura de Murcia, se lo hubiese desaconsejado. Según dice, un consultor es esa persona que sabe qué tornillo hay que apretar.

¿Y ahora qué?

Pues el juez tendrá que valorar su testimonio y una documentación que le entregó para justificar sus trabajos como enlaces a actos en youtube, noticias de prensa sobre su presencia allí o los billetes de avión, entre otras cosas. Te iré contando.

