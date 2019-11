Educación para mayores de 60 años

Como cada martes toca hablamos de Educación en La Linterna. Hoy nos ocupamos de un sector de la población que no suele estar en el foco de las políticas educativas. Son nuestros mayores adultos, por encima de los 60 años, prejubilados en muchas ocasiones que tienen interés por estudiar. Algunos no pudieron hacerlo antes...otros prefieren gastar el tiempo del que disponen en seguir aprendiendo. Como dijo Séneca: ¿Hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes?.

Hablamos de educación para mayores con uno de nuestros profes de cabecera, Fernando Vilches.