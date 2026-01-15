"¿Qué es lo que ha hecho Sánchez? Según lo que me cuentan personas cercanas a esta idea, ha pedido 10.500 millones de euros de los fondos europeos ya dados a España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de lo que ha denominado como un "gran fondo soberano". Este instrumento, que se gestionará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), tendría como objetivo movilizar hasta 120.000 millones de euros para "extender el empuje" de las ayudas europeas y hacer "perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026".

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado este anuncio en el programa ‘La Linterna’ con Ángel Expósito. Ha señalado que este plan surge en un contexto donde una buena parte de los fondos Next Generation se agotarán este verano sin haberse utilizado, y ha recordado que "hemos renunciado a 60.000 millones de euros" de estas ayudas por la falta de aprobación de las reformas necesarias.

¿Un fondo soberano o una ampliación de capital?

Según fuentes cercanas a la idea citadas por la economista, la realidad es otra. "Según lo que me han contado personas cercanas a esta idea, le ha pedido 10.500 millones de euros de los fondos ya dados a España de estos fondos europeos", ha explicado. El objetivo de esta operación no sería crear un fondo soberano, sino realizar una ampliación de capital del ICO.

No es un fondo soberano, es una ampliación de capital"

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

García de la Granja ha aclarado la diferencia conceptual, apoyándose en la opinión de catedráticos de economía. Ha detallado que "un fondo soberano, como todos sabemos, son países que tienen petróleo y que con ese dinero lo que hacen es comprar empresas fuera, aquí estamos buscando todo lo contrario". Por lo tanto, no se ajusta a la definición de fondo soberano.

Así funcionará el nuevo instrumento

El mecanismo consistiría en que el ICO utilice ese capital para ayudar a los bancos a financiar a pequeñas empresas, ofreciendo garantías de devolución en caso de impago. Además, prestaría dinero directamente a las grandes empresas a cambio de medidas pactadas para mantener la actividad. Esta estrategia de financiación pública se suma a otros debates sobre la gestión de fondos estatales, como el de la hucha de las pensiones.

Hemos renunciado a 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation"

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana

A pesar de la confusión terminológica, los expertos consultados por la directora de Mediodía COPE no consideran que sea "una mala idea". Sin embargo, su éxito está condicionado a que "acompañe la economía real, que es algo que no está sucediendo en estos momentos", han advertido.

La inflación, un obstáculo en el camino

El principal escollo es el actual contexto económico. El dato de inflación de 2023 ha sido del 2,7 por ciento, siete décimas por encima de la media europea. A esto se suma que "el coste de la vida sigue subiendo, los precios de la cesta de la compra volvieron a repuntar en el último mes del año pasado", lo que dificulta el escenario para nuevas inversiones.