Hacienda reconoce que usa las redes sociales para detectar fraudes: esto es en lo que se fijan para empezar a investigar

Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades o, al menos, de lo que declaran. Y es que la Agencia Tributaria va a poner el foco en los ciudadanos que viven en el lujo y luego eso no se refleja en su declaración de la renta. Por ejemplo, un ciudadano que vive en Pozuelo de Alarcón, ciudad madrileña con mayor PIB per capita, y luego declara que cobra el salario mínimo tiene muchas posibilidades de ser inspeccionado. O aquel que use coches de alta gama y viva en un chalet a nombre de una empresa también tiene papeletas para ser investigado.

Así, uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales de esos individuos. En ellas, muchos alardean de sus ingresos y luego a la hora de pagar a Hacienda se escaquean. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda Gestha, explica este lunes en La Linterna que se trata de algo que “se viene haciendo hace tiempo”, lo que pasa es que este año la Agencia Tributaria “ha decidido incluirlo como algo relevante, en las directrices del plan de control de este año”.

Hacienda usa las redes sociales

Eso sí, aunque admite que hacen uso de las redes sociales, Cruzado explica que hay muchas más fuentes de información. “Hay información automática, hay modelos de información que se están recibiendo, que son obligatorios y hay información que la Agencia Tributaria pide, es mucho”. Así, explica que se cruzan todos esos datos y, sobre todo, en relación con estas personas que se considera que tienen “patrimonios relevantes”.

Respecto a redes sociales como Instagram o TikTok, asegura el presidente de los técnicos de Hacienda que “esa puede ser una vía de obtener algo de información”. “Otra cosa luego es llegar a determinar unas irregularidades fiscales”, matiza. Pero, ¿qué puede hacer saltar la alarma a los investigadores? Sobre todo, residencias.

“Inmuebles importantes donde se puede estar residiendo y que estén a nombre de sociedades, incluso simulando algún contrato de arrendamiento, que suele estar a precios inferiores al mercado”, subraya. Pero también hay información de todo lo que es el sector del lujo: “vehículos de lujo, joyerías, obras de arte, sobre todo esto, ya que la Agencia Tributaria también maneja la información y es importante a este respecto”.

A quiénes investigan

Y es que, como comenta a Expósito el presidente de GESTHA, algunos estaban declarando rendimientos o rentas de salario mínimo y, en algunos casos, “sí que hay constancia de patrimonios, que son titularidad de estas personas y no se corresponden con las rentas declaradas”.

Por último, señala que los perfiles habituales de fraude en España las grandes empresas, sobre todo a nivel multinacional. “En cuanto a las personas, también se va a centrar, según las directrices que se han publicado, en esos ciudadanos que pueden estar simulando el no presidir en España”, comenta. “También en aquellas personas que efectivamente residen fuera, pero tienen bienes y arrendamientos de inmuebles en el país y no los están declarando”.