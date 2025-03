Una decisión de Hacienda hizo que los españoles pagasen más IRPF del que deberían desde 2021: este ha sido el sobrecoste en cada casa

Un informe de este miércoles asegura que las rentas medias han pagado en España de más porque el gobierno no ha adaptado la tributación del IRPF a la inflación, lo que ha supuesto más recaudación: casi 10.000 millones de euros que está en las arcas del Estado. El autor del informe es Desiderio Romero, investigador de Funcas y catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, que explica en La Linterna que se tendría que haber corregido desde el año 2020 en torno a un 16%. “Pero esa corrección debería haber sido no solamente la tarifa del impuesto, sino también todos aquellos elementos que están en euros, es decir, los mínimos, exenciones, deducciones, etcétera”.

Pero, ¿cuánto hemos pagado de más por la decisión de Hacienda de no deflactar la subida de la inflación en el IRPF y en el resto? Funcas ha calculado que la no corrección de los mínimos personales y de la reducción por tributación conjunta estarían en torno a unos 9.000 millones de euros, y la no corrección de la tarifa estaría en unos 7.000 millones. “Quiere decir que lo que se ha recobrado de más durante estos años por la no corrección estaría en torno a los 16.000 millones de euros”, aclara.

Europa Press Una empleada atiende a una persona de manera presencial desde una oficina de la Agencia Tributaria

Cuánto ha pagado cada casa

En el caso del IVA, Romero explica que se ha calculado que, durante esos mismos cuatro años, un hogar promedio ha pagado unos 480 euros de más. “Si usted calcula esos 480 por 20 millones de hogares, pues puede usted hacer las cuentas”, apunta el investigador. “Estaríamos hablando solamente de los hogares otros 6.000 millones de euros aproximadamente”.

En los países de la OCDE la corrección automática y la corrección del impuesto todos los años no se aplica en prácticamente ningún país, recuerda Romero que, eso sí, señala que lo que sí se hace en otros países son “correcciones discrecionales y parciales”. “El problema es que en España en los últimos años esas correcciones no se han hecho y hay algunos elementos del impuesto que no se han hecho desde antes de la pandemia”, critica.

¿Una subida de impuestos encubierta?

Y es que las correcciones que se han hecho en España sobre los impuestos han sido, sobre todo, en las comunidades autónomas. En cualquier caso, el catedrático de economía de la URJC insiste en que las revisiones deberían ser más constantes “y desde luego mucho más en periodos donde la inflación ha sido tan elevada”. “En el 2022 la inflación fue de un 8,4 %, en ese año nuestra factura ha aumentado muchísimo por efecto de la inflación, entonces parece deseable que sí haya una corrección más constante”.

Gobierno de Navarra Fachada del departamento de Economía y Hacienda

Sobre si se trata de una “subida de impuestos encubierta”, como apuntaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, el investigador aclara que los economistas llaman a esto “un impuesto silencioso, porque realmente es un fenómeno que tú no observas directamente, salvo que veas los cálculos que hace alguien”. Insiste en que España está pagando más impuestos. “Es una subida de impuestos implícita, que además la ventaja que tiene para los gobiernos, da igual el signo político, es que no hace falta que hagan una genuina reforma fiscal donde se anuncia un aumento de impuestos que lleva a la bronca política y a los costes políticos”.