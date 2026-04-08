Jorge Alcalde, divulgador científico: "La batalla está en quién pone la bandera, si Estados Unidos o China"

La misión Artemis II ha culminado su viaje a las cercanías de la Luna, un hito que no se lograba con tripulación desde [hace más de 50 años]. En el programa 'La Linterna' de COPE, el divulgador científico Jorge Alcalde ha analizado con Ángel Expósito las claves de una misión que, aunque no ha implicado un alunizaje, es “muy importante” y supone “el primer paso real para que el hombre no solo sea capaz de llegar al espacio, sino que sea capaz de quedarse”.

Tecnologías a prueba de fuego

Con la nave situándose a 400.000 kilómetros de la Tierra, una distancia nunca antes alcanzada por un ser humano, la misión ha servido para demostrar que la tecnología actual es “suficientemente poderosa”, según Alcalde. Además de probar sistemas de comunicaciones y navegación, se han realizado ensayos inéditos. “La nave está terminando de hacer una prueba de maniobrabilidad que no se había hecho antes nunca”, explicaba el experto, refiriéndose al uso de tecnologías con siete grados de libertad para el regreso a la Tierra.

EFE Fotografía cedida por la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch (i), el piloto Victor Glover (2d), el comandante Reid Wiseman (d), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (2i), posando este martes en el interior de la nave espacial Orion

La parte más difícil, sin embargo, es el amerizaje, programado para este jueves. La nave debe entrar en la atmósfera “en el ángulo y a la velocidad correctos”. En ese momento, alcanzará los 40.000 kilómetros por hora y soportará temperaturas de casi 3.000 grados. Jorge Alcalde subraya la magnitud de este desafío con una frase contundente: “Nunca nada había volado tanto, tan rápido en la historia de la humanidad”.

Nunca nada había volado tanto, tan rápido en la historia de la humanidad" Jorge Alcalde Divulgador científico

La nueva carrera hacia la Luna

Uno de los mayores éxitos de Artemis II ha sido el uso de la gravedad de la Luna para impulsar la nave de vuelta a la Tierra, una técnica fundamental para futuras misiones a Júpiter, Saturno o los confines del sistema solar. “Sin la ayuda de estos apoyos gravitacionales que se están probando en misiones como esta, no sería posible”, afirma Alcalde. Este es un paso previo al objetivo final del programa Artemis, que es volver a pisar la Luna.

Pese al éxito, el camino es largo. La próxima misión, Artemis III, se quedará en la órbita terrestre para probar sistemas de acoplamiento. El investigador Héctor Socas ya adelantaba que estas son “misiones de prueba” y que habrá que esperar a “la Artemis IV” para ver a un ser humano caminando de nuevo sobre el satélite. El objetivo de la NASA está fijado para 2028, aunque Alcalde se muestra “un poco escéptico” por factores como los recortes presupuestarios.

EFE Fotografía cedida por la NASA de una imagen de más de dos tercios de la Luna, realizada por la tripulación de la misión Artemis II

A la complejidad técnica se suma un nuevo escenario geoestratégico. Aunque no es la Guerra Fría, sí existe “una guerra templada, digamos, entre Estados Unidos y China, por llegar antes a la Luna”. Esta competición, unida al abaratamiento de la tecnología, está impulsando la carrera espacial. “La batalla ahora mismo está en quién pone la bandera”, sentencia el divulgador.

La batalla ahora mismo está en quién pone la bandera, si Estados Unidos en colaboración con continentes como Europa o otros países como Canadá o China directamente" Jorge Alcalde Divulgador científico

¿Y después de la Luna, Marte?

Aunque en la mente de los científicos está llegar a Marte, Alcalde considera que es un objetivo lejano. “Que ves que Marte ya está a 3 años de viaje de distancia, con, no tenemos tecnologías de momento suficientes para mandar seres humanos a Marte”. Además, opina que el avance de la robótica hará cada vez menos necesario arriesgar vidas humanas. “Si se llega a Marte, faltarán décadas, el objetivo será meramente simbólico, porque tecnológicamente lo que puede hacer ahí un ser humano lo va a hacer un robot y mucho mejor”.