Ximena Cabezas, misionera de Cristo Jesús: "Llega un momento que dices, '¿por qué yo no?'"

En nuestro país hay más de doce mil misioneros que recorren cada rincón del planeta para llevar la palabra de Dios. Lo hacen de forma altruista y desinteresada porque anunciar aquello en lo que creen y ayudar a los demás les hace felices, les llena el corazón.

España es el país que más misioneros envía a cualquier punto del mundo y cada año la cifra de quienes proclaman la palabra del señor, aumenta. El próximo domingo 20 de octubre se celebra la jornada del DOMUND, el Domingo Mundial de las Misiones. Un día en la que la iglesia católica promueve el espíritu misionero y los valores cristianos.

Ximena Cabezas es misionera de Cristo Jesús y es el claro ejemplo de lo que significa serlo. Ha estado 25 años en África, ha ayudado en el Congo, Camerún y Chad. En este último país, después de mucho trabajo, ha conseguido que las mujeres se acerquen a la lectura. “Tuvimos que jugar con mano izquierda porque las madres de las niñas se oponían a este cambio social. Ellas decían que las niñas tenían que ayudar en la casa”. Gracias a la labor que ha realizado, hoy hay 54 bibliotecas abiertas en la zona noreste del país, con más de seis mil usuarios y usuarias inscritos.

Ella ahora está en España, concretamente en Córdoba, haciendo animación misionera, pero reconoce que echa de menos África y los momentos que vivió allí... “Soy 70% africana y 30% chilena”. Recibió le testimonio misionero cuando las misioneras de Cristo Jesús visitaron Chile en el año 70. “Allí las conocí y me plantee la vida viendo a mujeres que dejaban todo para compartir la fe, su vida, su trabajo, su alegría... y llega un momento que dices, ¿por qué yo no?”.

No lo dudó y apostó por lo que tanto le llamaba la atención. Y las misioneras de Cristo Jesús, como no podía ser de otra forma, le acogieron con los brazos abiertos. Durante mucho tiempo llevó el mensaje de dios en África y se enfrentó a los peligros y retrasos culturales que albergaba el continente. “Es un sistema patriarcal donde la mujer no es reconocida, donde no tiene derecho a la educación, derecho a una vida plena, ni siquiera los hijos le pertenecen”.

Para Ximena, al igual que para el resto de misioneros y misioneras que ayudan en el mundo, la labor que realizan es indispensable. Por eso, más de doce mil voluntarios se juegan la vida para llevar la palabra de dios y los valores cristianos a cualquier rincón del mundo. Para ellos, ese es el verdadero sentido de ser feliz.