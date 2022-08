Una experta analiza en 'La Linterna' la ola de pinchazos: "Estos no pueden ocasionar un cuadro tóxico"

Miriam tiene 21 años y es de Barcelona el pasado 27 de julio, todo transcurría normal, pero en un momento de la noche sintió un pinchazo en el muslo. No sabía lo que había pasado. Miriam es una de las decenas de jóvenes que ha sufrido un pinchazo en los últimos días, enseguida decidió dar la voz de alarma. Ella se sentía mareada.

Marco Antonio García es el director de la discoteca donde ocurrió todo.“En primer lugar, entra la impotencia por no haberlo atajado a tiempo y que tus clientes pasen por un mal momento”, ha explicado el director del lugar en el que ocurrió. Después el protocolo pasó por ponerse al lado de ella y pendiente de ella y lo que necesita. Al final estamos trabajando y hay que estar pendiente de nuestro clientes que aunque sean muchos hay que estar pendiente de ellos.

Viendo que había pasado en otros países y otros lugares de España se había desplegado un procedimiento y consiste en ver cómo estaba la víctima, estar con ella y ver que necesita. E intentar averiguar quien es la persona que lo ha hecho. Acompañar a la víctima e intentar averiguar quien es la persona que agrede al cliente, cuando pasa algo así no sabemos por qué pasan, qué finalidad tienen.

“En los últimos meses los de Barcelona habían acabado con el robo de un móvil, pero en el resto de casos no se han producido delitos”, señala Marco Antonio García. Puede ser casualidad o que haya visto que fuera un punto ciego, me descoloca un poco porque no entiendo la finalidad de pinchar a alguien, porque al final Miriam nos dio la voz de alarma pero cuando vimos que estaba mareada enseguida avisó a los Mossos y a las ambulancias.