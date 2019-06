Rafa Mayoral se lleva un 'Zas' por echar balones fuera tras la crisis de Podemos

Tiempo de lectura: 1



Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral. “Es de las listas. De las pocas que van quedando en Unidas Podemos” le define el periodista. “Esta semana está haciendo un papelón sólo apto para las muy convencidas. Bueno, casi casi para las sectarias, porque de otra forma no hay manera de entenderlo. Lleva toda la semana poniendo la cara para que no se la partan a su jefe. Empezó el lunes, teniendo que salir a contestar a un artículo que Ramón Espinar había publicado en el diario.es y en el que pedía autocrítica. Le espetó que debía de estar muy aburrido pero que en Podemos no tienen tiempo para dedicarse a esas cosas. O sea, a la autocrítica”.