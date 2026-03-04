David Sánchez estalla contra Rüdiger por su patada a Rico: "Se debería juzgar en una comisaría y no en el CTA; es peor que el pisotón de Pepe a Casquero"

David Sánchez, en 'El Partidazo de COPE', ha calificado la última acción de Antonio Rüdiger como la jugada más heavy que recuerda "en los últimos muchos años". El colaborador expresó con dureza su opinión sobre la entrada del defensa al jugador del Getafe a Diego Rico, durante el programa dirigido por Juanma Castaño.

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

Una acción "de mala persona"

Para el tertuliano, la acción del futbolista alemán es reprobable y va más allá de un lance del juego. "Para mí, lo que hace Rüdiger es de mala persona y de mal compañero", sentenció Sánchez, argumentando que el jugador rival ya se encontraba en el suelo y sin opción de disputar el balón.

David Sánchez insiste en la intencionalidad de la jugada. "Para mí, tiene toda la mala intención del mundo", afirmó, añadiendo que la propia cara del central "le delata". Según su análisis, Rüdiger mira dónde golpear antes de impactar: "Va a reventarle".

"Debería juzgarse en una comisaría"

La crítica más contundente llegó cuando Sánchez valoró la gravedad de la acción y sus posibles consecuencias. "Es que le puede hacer muchísimo daño", advirtió, señalando el peligro de una entrada de un jugador de casi 2 metros sobre la articulación. "Le revientas la rodilla", explicó gráficamente.

Tal fue su indignación que el colaborador de COPE llegó a asegurar que el incidente trasciende el ámbito deportivo. "Para mí es una jugada que se debería juzgar en una comisaría y no el CTA", concluyó de manera tajante.