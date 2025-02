El nuevo tratamiento que ha remitido el cáncer de un policía municipal en siete meses: "Trabajo y hago deporte, como si no tuviera nada"

Según la sociedad española de oncología médica, durante este año se calcula que hay cerca de 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer, y hay más de 3% más que en 2024. Con este aumento se estima que se llegará a las 350.000 personas diagnosticadas en el 2050. Una realidad a la que se enfrentan miles de profesionales que trabajan a destajo, luchan contra el globo para encontrar una cura definitiva de esta enfermedad.

Recordaba este martes Expósito en La Linterna que en el programa han relatado muchos avances en el mundo de la medicina y en el cáncer en los últimos meses. Uno de ellos era un tratamiento nuevo de inmunoterapia basado en medicamentos vivos: células del sistema inmune del paciente, los linfocitos T. El conocido como el CAR-T.

Alamy Stock Photo Un médico habla con un paciente de cáncer

El caso del cáncer de José Ramón

Los avances de esta terapia se ven en ejemplos como el de José Ramón, al que, hace ocho años, le diagnosticaron un mieloma múltiple y, ahora gracias al CAR-T, se ha convertido en el primer paciente en España tratado con esta terapia fuera de un ensayo clínico. “Lo mejor de todo es que apenas siete meses después de empezar con este innovador tratamiento, está libre de la enfermedad”, explica Expósito.

Y es que el propio paciente recuerda en COPE que “el tratamiento de CAR-T fue corto”. Estuvo ingresado ocho días en el hospital y le dieron el alta pronto, se reincorporó rápido al trabajo. “Yo soy policía municipal y yo sigo trabajando y haciendo deporte, como si no tuviera nada”, desvelaba hace meses el propio José Ramón.

Canva Una mujer recibe un tratamiento contra el cáncer

Los efectos de la terapia CAR-T

El colaborador del programa y divulgador científico, Jorge Alcalde, ha destacado que “la investigación sobre el uso real de estas células modificadas, células inmunológicas, apenas lleva 30-35 años con nosotros”. Ahora, y en ese tiempo, se ha pasado de la teoría a una realidad eficaz. “Muy pronto también se van a utilizar en otro tipo de tumores, ha sido realmente un abrir y cerrar de ojos en los que estas nuevas terapias se han introducido en el abanico convencional y ya forman parte de la investigación en todo el mundo”, apunta.

El policía municipal ha vuelto a atender este martes a Expósito, asegurándole que sigue sintiéndose “muy bien, mental y físicamente”. Confiesa que la terapia CAR-T ha ido “súper rápida, súper efectiva, porque además lo pude comprobar”. Recuerda que, cuando entró a someterse a ella aún tenía los restos de un plasmocitoma, que es un tumor de células plasmáticas en el paladar. “Tuve una reacción súper rápida porque se me puso la cara hinchadísima de la batalla entre las células CAR-T y los restos del plasmocitoma y a los dos días se me había ido completamente”. “Una cosa que odos los médicos cuando coincidieron en que fue impactante”, aclara.

Por su parte, el doctor Joaquín Martínez López, jefe de servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, explica que José Ramón es “un paciente bastante positivo”. “Tuvimos la suerte de que justo coincidió que tiene el perfil de mejor enfermo que se puede tratar con este tipo de terapias y tuvo la suerte de que justo se aprobara en ese momento”. Reconoce que no todos los enfermos responden tan bien como José Ramón. De hecho, “José Ramón ahora tiene un poco de miedo a ver si va a volver la enfermedad, porque esta terapia no significa la cura, simplemente sí que te permite un intervalo de libre tratamiento, pero no todos los enfermos responden de forma permanente”, concluye.

La inversión en España en luchar contra el cáncer

Y es que España está en el top 10 de la investigación del cáncer en cuanto a publicaciones, pero no lo está en inversión. Un país como Corea del Sur que tiene una población de unos 50 millones de habitantes. Nosotros tenemos 48 millones y pico. Tienen un PIB de unos 1,7 billones, nosotros tenemos 1,6. Su supervivencia del cáncer ahora está en el 70% ya de la población coreana. Nosotros, hombre es el 53% mujeres en el 61%.

“Tenemos los mejores científicos, algunos de los mejores científicos y tenemos que tener también un poquito más de ayuda y de investigación”, apunta Alcalde.