Mordiscos, insultos y violaciones en el patio: así fue el acoso a Sergi, un joven de 13 años con asperger

Sergi, un chaval de 13 años, con Asperger, residente en Barcelona, comienza a ser acosado por sus compañeros de instituto, de 14 y 15 años; es decir, de un curso superior al suyo. El chico, que hasta ese momento saca buenas notas y participa en deportes de equipo, comienza a no querer ir al instituto. Confiesa a los padres que le están acosando y éstos denuncian a la dirección del centro lo que sucede. En el instituto se organizan algunas charlas para intentar cortar el bullying, pero no solo no cesa el acoso sino que se intensifica. El pánico que tiene es tal que llega un momento en que algunas noches el chaval hasta pierde el control de sus esfínteres. El 15 de diciembre de 2018 la víctima confiesa a sus padres que tres semanas antes le habían violado en el patio. Ahora empieza el juicio contra los supuestos acosadores, por supuesto por la jurisdicción del menor.

Un suceso que ha narrado con todo lujo de detalles este lunes el periodista especializado Pablo Muñoz, que explica que el acoso comenzó ya hace más de tres años. “Cuenta que algunos alumnos, uno y dos años mayor que él, le rodeaban y le decían cosas del tipo «Danos 5 euros y videojuegos o tendrás problemas». «Me quedo con tu bocadillo, Frankenstein» o «es el retrasado autista»'.