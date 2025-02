El material que interesa a Estados Unidos de tierras ucranianas: una región de España tiene grandes reservas y no lo extrae

Se están sucediendo las primeras reuniones entre Estados Unidos y Rusia para una posible paz en el este de Europa después de tres años de guerra en Ucrania. Una situación que deja muchas incógnitas sobre el futuro de las fronteras, pero que abre nuevos interrogantes: ¿qué son las tierras raras y por qué de repente Washington tiene tanto interés en ellas?

Y es que Trump ya ha manifestado que quiere que Ucrania proporcione a su país 'minerales raros' de sus tierras por valor de 500.000 millones de dólares, en una especie de pago por la ayuda militar. “Les he dicho que quiero el equivalente, como 500.000 millones de euros en forma de minerales extraídos de las tierras raras”, explicaba el propio mandatario de la Casa Blanca.

EFE Reunión de los ministros de exteriores ruso y de EEUU, Sergei Lavrov y Marco Rubio, en Arabia Saudí

Así, se estima que Ucrania posee las mayores reservas de titanio en Europa, que es un componente clave para el sector aerospacial, para la medicina o el automovilismo. Unos minerales que nacen en las llamadas tierras raras, pero que son más comunes de lo que pensamos, como explicaba este miércoles Expósito en La Litnerna: “Sirven para industria, tecnología, industria farmacéutica o energías renovables”.

Qué son las tierras raras

Las llamadas 'tierras raras' se refieren a 17 elementos químicos, y cada uno de ellos se emplea para una cosa. Por ejemplo, el escandio, sirve para la estructura de los aviones o para las raquetas, para hacerlas duras y ligeras a la vez. De hecho, los expertos aseguran que prescindir de las tierras raras nos devolvería a los años 60 a nivel tecnológico.

CÁMARA MINERA DE GALICIA Imagen de archivo de muestras de 'tierras raras'

Por ello, Groenlandia se ha convertido en una isla del tesoro para Trump, aunque las tierras raras no son escasas. Joaquín Azcúe, profesor del EAE Business School, explica en La Linterna que se pueden encontrar tierras raras en diversos sitios, incluso en España: “el tema está en que extraerlas y refinarlos es muy complejo”, advierte. Aunque señala a un segundo problema: “tanto la extracción como el refinamiento tienen un impacto medioambientales muy grande”.

En Europa, más del 90% de las tierras raras vienen de China y ahora mismo el gigante asiático, si cerrase el grifo a nosotros o a Estados Unidos, provocaría un aumento importante en los precios. “También hay una tercera derivada del tema de China, que no hay que olvidar, y es que muchos de estos productos tecnológicos también los producen ellos, con lo cual compiten con nosotros en producirlos y, si tienen una manera de parar nuestra producción o de limitarla, va a hacerla más costosa y, de hecho, ya lo han hecho”, comenta Azcúe.

China contra Estados Unidos por los minerales

Durante décadas, el país asiático se ha invertido en desarrollar esta industria, consolidando lo que muchos consideran prácticamente un monopolio global. Juan Carlos Martínez Lázaro, analista internacional y profesor de economía en el IE University, aclara en los micrófonos de COPE que el que controla las tierras raras es China y controla “una gran parte de lo que van a ser todas los nuevas tecnologías que ya se están desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos años”. “Son absolutamente claves en los nuevos componentes militares como, por ejemplo, los drones”.

Así, la dependencia de Estados Unidos de China, el gran productor y procesador, provoca que Trump quiera dejar de necesitarlos, porque, como señala el profesor Martínez Lázaro, “sabe que ahí tiene un cuello de botella o un punto débil, y en Ucrania hay muchas tierras raras y componentes críticos”. El problema, recuerda, “es que una gran parte de estos depósitos de minerales críticos de tierras raras está en zonas que hoy están controladas por Rusia, probablemente cerca del 40%”.

UV Muestreo para el análisis de tierras raras en la Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia)

La región de España que tiene el material

Por último, recordaba Expósito que en España también hay tierras raras, como en Galicia o en Ciudad Real, en el campo de Montiel. “Se calcula que un tercio de la demanda europea podría ser abastecida por esas reservas que hay en Montiel, como el cerio o el lantanio”.

No obstante, subraya el experto, el problema es extraerlas por cuestiones medioambientales. “Lo que se argulle es que se necesita mucha agua para el refinamiento y el procesamiento y que es una zona pues que tiene un déficit hídrico importante”.

En Cáceres están las mayores reservas de Europa de litio, y llevan mucho tiempo intentando poner las minas en producción" Juan Carlos Martínez Lázaro Profesor de economía en el IE University

No obstante, en lo que se refiere al litio, que no es una de las tierras raras pero es un mineral crítico para las baterías, “en Cáceres hay grandes reservas, probablemente de las mayores de Europa, y esas minas llevan mucho tiempo intentando ponerse en producción y no es fácil”, concluye Martínez Lázaro.