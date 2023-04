Marga Prohens, en COPE: "No admito que Irene Montero me hable de falta de empatía con las mujeres"

La presidenta del PP de Baleares y candidata en las próximas elecciones del 28 de mayo, Marga Prohens, ha pasado este martes por los micrófonos de La Linterna, donde ha respondido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que esta le afease su comentario de las camas elevables para las kellys. Mientras la líder de la oposición balear aseguraba que la propuesta era “la mayor tontería en política turística”, la ministra le afeaba “falta de empatía”.

“Lo que no admito es que una ministra como Irene Montero me hable de falta de empatía con las mujeres, con la que yo he debatido mucho y que sigue defendiendo y bloqueando la Ley del Sólo Sí es Sí, que no sabe qué va pasar con la Ley Trans y la violencia de género, y que no se inmuta cuando monstruos salen a la calle gracias a su ley”, señalaba Prohens a Expósito en La Linterna.