Luis del Val: "Volvió la guerra, esa que el gran fanfarrón Donald Trump dijo que iba a resolver en 24 horas"

Confieso que soy bastante escéptico ante estas previsiones porque, si desgraciadamente llega el momento de ponerlas en práctica, el miedo, el pánico y la magnitud de lo que ocurra estarán tan lejos de nuestro control que, ojalá, la concienciación sirva para algo, pero todo depende de cómo venga de bronco el futuro.

Entiendo que en todos los cruceros se organiza una jornada de entrenamiento sobre un posible caso de naufragio ante unos pasajeros inexpertos en los incidentes marítimos y a los que, en su inmensa mayoría, les cuesta saber si estribor es izquierda, iba por derecha o al revés. Tampoco es malo que sepan que esos botes colgados que hay en cubierta no están en la sentina del buque, pero si, por desgracia, se produjera un incidente grave, siempre me he imaginado a todos —y yo el primero— correteando como pollos sin cabeza, tratando de llegar a no se sabe dónde.

Uno de los aspectos positivos es que va a aumentar la demanda de latas de conserva en toda la Unión Europea porque, cuando alguien indica que guardemos alimentos no perecederos, los más simples pensamos siempre en la lata de sardinas, a veces olvidándonos del jamón. No sé si, el 11 de septiembre de 2001, quienes trabajaban en las Torres Gemelas habían intervenido en simulacros de incendio, pero de poco les pudo servir ante algo tan terrible, cruento e inesperado.

No estoy en contra. Ni mucho menos. Pero creo que la consecuencia más práctica va a ser sacudirnos la modorra de creer que el mundo es inalterable, sosegado, inamovible, ordinario y monótono hasta el aburrimiento. No es por nada, pero, si descontamos la guerra de los Balcanes, hasta que Putin invadió Crimea en 2014 llevábamos en Europa 78 años sin guerras, un récord histórico. Miramos hacia otro lado con la invasión de Crimea y, como el cartero invasor siempre llama dos veces cuando ve que el enemigo está flojo, en febrero de 2022 volvió la guerra, esa que el gran fanfarrón Donald Trump dijo que iba a resolver en 24 horas.