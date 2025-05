Ruud - Draper, final del Mutua Madrid Open

Publicado el 02 may 2025, 22:33

El tenista noruego Casper Ruud se impuso (6-4, 7-5) al argentino Francisco Cerúndolo este viernes para sellar su pase a la final del Mutua Madrid Open, esperando para el domingo al estadounidense Jack Draper, quien se deshizo (6-3, 7-6(4) del italiano Lorenzo Musetti en busca del primer ATP Masters 1000 de su palmarés.

Ruud frenó a un Cerúndolo habitual de las últimas rondas este año que apretó en la línea de su gran torneo en la Caja Mágica. Con la lluvia cerrando la Manolo Santana en el primer set, el noruego sudó para mantener su saque pero demostró su condición de experto en tierra, un doble finalista en Roland Garros que busca ahora su título más grande, 13º de su palmarés y primero de 2025.

Tras fallar a la defensa de Barcelona, el noruego recuperó puntos del ranking mundial en Madrid y el lunes volverá al 'Top 10', a pesar de que empezó con dudas, incluidas un percance físico con el que pidió el fisio en el primer descanso. Para entonces, Ruud ya había salvado cuatro bolas de 'break' y encajó incluso la rotura en el quinto juego, pero Cerúndolo no aguantó la renta. Con la igualdad en el marcador, Ruud se apuntó el set al resto.

El argentino, devoto confeso de la capital española y el tenis en altura tras mostrar su nivel, no tiró la toalla y volvió a romper primero en el segundo acto. Un toma y daca que desquició a 'Fran', porque el noruego respondió a ese 'break' y a otro en el séptimo. En un partido raro, el noruego impuso su experiencia, algo más de orden, para sobrevivir a los giros que afectaron más a Cerúndolo.

El argentino, jugador con más victorias en tierra esta campaña (16), acusó el 3 de 18 en bolas de 'break' e hincó la rodilla de nuevo al resto. Ruud, con un 0-3 en finales de 'Grand Slam' y 0-2 de Masters 1000, confía en que la tierra de la Manolo Santana le esté guardando un premio gordo en su superficie favorita.

"Espero que la tercera sea la vencida. El problema en la costilla no debería ser para preocuparse, terminé mejor y es buena señal", dijo Ruud en una rueda de prensa donde se refirió a las tácticas de despiste de algunos aficionados argentinos. "Molestaron en el segundo saque y no es bueno tampoco para Fran. Cruzaron la línea, hay una serie de reglas no escritas en el tenis", afirmó, pidiendo algún cambio en el reglamento contra esta acción reiterada.

En la final, Draper y Ruud se verán las caras por primera vez. El británico, campeón en Indian Wells y finalista en Doha este año, demostró que su contundente juego rinde igual en pista dura y en tierra. El gran camino de Musetti por la Caja Mágica ofreció una resistencia numantina que Draper, igualmente serio estas dos semanas sin ceder ni un parcial, esquivó con calidad y por la vía rápida.

El inglés se apuntó el primer acto después de un intercambio de 'breaks' y el italiano siguió dando mucha guerra en el segundo set. Musetti, que venía de jugar la final en Montecarlo, demostró mucha confianza en sus golpes, pero Draper no se quedó atrás. Así, la muerte súbita decidió el pase del nuevo número cinco del mundo, quien este domingo tratará de levantar su cuarto título ATP.

